Atrofia Muscular Espinal: acuerdan la provisión de un medicamento

Más del doble de los pacientes con Atrofia Muscular Espinal (AME) de la Argentina podrán tener acceso a un tratamiento que aumenta su expectativa y calidad de vida, a través de un acuerdo firmado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y un laboratorio privado, informó hoy la cartera. El acuerdo fue suscripto por el secretario de gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein, con el laboratorio estadounidense Biogen, único productor de la droga Nusinersen (Spinraza). La AME es una enfermedad de origen genético, poco frecuente, de curso grave e invariablemente fatal en algunas de sus formas. En la Argentina hay identificados aproximadamente 260 pacientes con AME, en su mayoría niños, mientras que se estima que hay 31 casos nuevos por año, destacó la cartera. La cobertura de esta droga será para pacientes con AME tipo I, tipo II y tipo IIIa que necesiten el tratamiento y sean elegibles. Carolina Stanley, ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, aseguró en relación con el acuerdo que "durante los últimos meses hemos trabajado en la cobertura de esta nueva droga, y en mejorar el acceso de los pacientes al tratamiento, para que este beneficio se distribuya equitativamente y no dependa de la condición socio-económica, el lugar de residencia o el tipo de cobertura sanitaria". Por su parte, Rubinstein dijo que si bien la cobertura de esta medicación "representa un enorme esfuerzo por parte del Estado, las Obras Sociales y las prepagas, en el camino hacia la cobertura universal de la salud con equidad, calidad y solidaridad, no se pueden dejar atrás a los pacientes con enfermedades muy poco frecuentes pero muy graves, en particular si afectan a los niños, cuando se descubren tratamientos que pueden salvar la vida". El Ministerio de Salud y Desarrollo Social negoció con el laboratorio el precio y las condiciones de la administración de esta droga en representación tanto de Nación como de las provincias para las personas con cobertura pública exclusiva, las Obras Sociales y las empresas de medicina prepaga. Estas empresas, luego de adherir a los términos de la cobertura, "serán los responsables de brindar la prestación a los pacientes con AME", destacó el ministerio. Agencia Télam.