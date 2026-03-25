Un niño de 7 años terminó hospitalizado tras ser atropellado por un auto cuando iba en bicicleta en Chajarí. El siniestro vial se produjo en la intersección de Casillas y Nicaragua. Sucedió la tarde de este martes, minutos antes de las 20.

El pequeño circulaba en su rodado marca Futura, rodado 26, por la vereda de calle Nicaragua, pasando Av. Dr. Casillas, en sentido E/O, y fue colisionado por un automóvil que ingresaba a un domicilio, marca Peugeot, 408, conducido por un hombre de 49 años.

El niño presentaba un sangrado en su rostro más precisamente en la pera, por lo que es trasladado en ambulancia informándose que había sufrido lesiones de carácter leves, según publicó Tal Cual Chajarí.