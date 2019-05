Este miércoles L'Equipe emitió un documental titulado "Emiliano Sala: los secretos de un destino roto", en el que se hace un repaso por la vid del delantero argentino que murió el 21 de enero de este año tras un accidente aéreo.

Entre las revelaciones más importantes se destaca la publicación de un audio de Whatsapp que el futbolista le envió el 6 de enero a sus familiares en donde reconoce que no tenía ningún interés en ser transferido al Cardiff City y señala al presidente del Nantes, Waldemar Kita, como el principal interesado en que se cierre el fichaje.

"Ellos han negociado para ganar mucho dinero. Ellos quieren que me vaya. Es verdad que es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante para mí", dice enojado Sala.

Emiliano Sala revela que no quería irse al Cardiff

Según el archivo, el delantero le había dejado en claro su posición a su representante, Meissa N'Diaye, quien le había dado la razón, pero al parecer era Kita quien insistía: "Es una persona que me desagrada cuando está frente a mí. Él hoy, quiere venderme al Cardiff, porque él ha llevado a cabo una supernegociación. Él va a recibir el dinero que quiere. Él quiere que yo me vaya, él ni me lo ha preguntado. A él no le interesa nada más que él dinero".

Finalmente, la transferencia se cerró y Sala fue la contratación más cara en la historia del Cardiff: USD 20 millones. Para desgracia de la dirigencia del club francés, el dinero nunca fue depositado y el caso se está dirimiendo en la FIFA, ya que el conjunto galés se niega a pagar.