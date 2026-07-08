Los terremotos que azotaron Venezuela hace casi dos semanas dejaron al menos 3.685 muertos y 17.907 desplazados, de acuerdo con el balance divulgado este martes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La cifra oficial de heridos se mantuvo en 16.740.

El reporte de víctimas informado el lunes indicaba 3.535 personas fallecidas.

El desastre, que tuvo su epicentro cerca de La Guaira, al norte de Caracas, derivó en el colapso de 190 edificios y en daños en otros 856 inmuebles.

La emergencia ha implicado el despliegue de 29.567 efectivos de seguridad, el trabajo de 4.388 rescatistas internacionales y la colaboración de 28.362 voluntarios locales. Según datos oficiales, hasta el momento 6.462 personas han sido rescatadas con vida entre los escombros.

ONU recauda fondos para la emergencia

Las Naciones Unidas recaudaron 274 millones de dólares para el plan de respuesta humanitaria en Venezuela, tras el doble terremoto que devastó al país, informó Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

La iniciativa, dirigida por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), tiene como objetivo atender a 5,5 millones de personas vulnerables.

“Hasta la fecha, el plan ha recibido 274 millones de dólares, mientras que el sector privado ha aportado más de 32 millones de dólares para ayuda humanitaria. A esto hay que sumar las donaciones en materia de bienes y servicios”, precisó Dujarric durante su rueda de prensa diaria.

Sin embargo, la organización advierte en su página web que aún requiere alcanzar la meta de 632 millones de dólares “para prestar una asistencia vital que salve vidas”.

Daños en educación y salud

Al menos 38 hospitales y 432 colegios han sufrido daños en Caracas tras el doble terremoto de 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio en Venezuela, según un balance ofrecido por Unicef.

Venezuela retomó este lunes las clases escolares en 18 de los 24 estados del país que no fueron afectados por los terremotos.

Sin embargo, el organismo recordó que “algunas escuelas que están siendo utilizadas como refugios deberán ser acondicionadas y rehabilitadas antes del inicio del nuevo curso escolar en septiembre”.

“La infancia en Venezuela necesita superar el impacto inmediato de los terremotos, pero al mismo tiempo debe recuperar cuanto antes el acceso a servicios esenciales”, dijo el director ejecutivo de Unicef España, José María Vera.

Además, alertó que “más allá de edificios dañados, hay hospitales que no funcionan con normalidad, escuelas interrumpidas, familias desplazadas y niños separados de sus cuidadores”.

Fuente: Noticias Argentinas