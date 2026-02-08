El precio de la carne vacuna volvió a mostrar incrementos durante enero, en un escenario marcado por la retracción del consumo interno y una inflación que continúa afectando el poder adquisitivo de los hogares. La tendencia alcista se da en paralelo al anuncio del Gobierno nacional sobre la ampliación del cupo de exportación de carne hacia Estados Unidos, una medida que genera expectativas en el sector exportador y preocupación por su posible impacto en el mercado local.

De acuerdo a relevamientos del sector, en los primeros días de la semana la carne vacuna registró aumentos cercanos al 10%, que se suman a subas previas y consolidan una escalada sostenida en los precios. En los mostradores, el kilo de carne promedia actualmente los 14.000 pesos, aunque algunos cortes superan ampliamente ese valor.

La situación se replica en otras proteínas: durante enero, el pollo acumuló un incremento cercano al 25%, según consignó el medio Ámbito. Pese a estos ajustes, el consumo interno continúa en niveles bajos, con registros que se mantienen por debajo de los promedios históricos.

Desde la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) advirtieron que la caída del consumo por habitante refleja con claridad la pérdida de poder de compra de las familias, en un contexto de inflación persistente y salarios que no logran recomponer su capacidad de gasto.

Exportaciones y ampliación del cupo a Estados Unidos

En paralelo a la situación del mercado interno, el Gobierno nacional confirmó un avance significativo en materia de comercio exterior. En el marco del acuerdo bilateral con Estados Unidos, se anunció una ampliación excepcional del cupo de exportación de carne vacuna argentina hacia ese país.

Según la información oficial, el cupo anual pasará de 20.000 a 100.000 toneladas, lo que representa un incremento de 80.000 toneladas adicionales. La decisión fue formalizada por el gobierno estadounidense y apunta a fortalecer la presencia de la carne argentina en uno de los principales mercados internacionales.

Mientras el sector exportador celebra la medida, distintos actores advierten sobre la necesidad de monitorear su impacto en el abastecimiento y los precios del mercado interno, en un contexto de consumo debilitado y subas sostenidas en los alimentos básicos.

Con información de Ámbito y ElOnce