El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó un nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico en Entre Ríos, vigente durante abril de 2026. En el mismo, se advierte que lo que seguirá generando impacto en las facturas de los usuarios es el cambio en el régimen de subsidios nacionales. En tanto, se mantienen los valores de distribución, aunque tendrán una leve variación desde mayo.

La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 56/26, firmada el 31 de marzo en Paraná, y responde a cambios en el esquema nacional de precios de la energía, así como a decisiones provinciales orientadas a sostener parcialmente los subsidios para determinados sectores.



Cambios en subsidios y consumo

Uno de los puntos centrales de la resolución es la vigencia de la modificación del esquema de subsidios energéticos. Para abril, el consumo base subsidiado se fijó en 150 kWh mensuales para todos los usuarios residenciales, en línea con lo dispuesto por el Gobierno nacional. En ese marco, para el excedente de esta cifra se pagará la tarifa plena.

Así, un usuario que consumió 300 kilowatts durante febrero en Paraná tuvo subsidiada la totalidad, pero no ocurrió lo mismo si la demanda fue igual en marzo o si se repite en abril.

De esta forma, el cálculo sería el siguiente: 150 kilowatts seguirán siendo subsidiados, pero deberá pagar la tarifa plena por los otros 150, que le costarán cerca del 70% más que la otra mitad del consumo.

En paralelo, se mantuvo el subsidio provincial del 6% sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) para usuarios de menores ingresos (segmento N2), con un tope de consumo de hasta 300 kWh mensuales.

El nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) modificó, desde marzo, los niveles de consumo subsidiado. En ese marco, la provincia de Entre Ríos fue dividida en zonas según los registros de temperatura, lo que determina el límite de consumo con subsidio. De este modo, los usuarios de los Departamentos Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy son considerados Zona Templada, mientras que en el resto de la provincia es Zona Cálida.

Cabe recordar que el esquema SEF unifica los subsidios de luz, gas natural y garrafas. Se limita a hogares vulnerables con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), eliminando la Tarifa Social previa, y aplicando descuentos en bloques de consumo limitados según los meses del año por razones estacionales.



Se mantienen valores de distribución

La resolución del EPRE también dispuso la continuidad de la suspensión del traslado a los usuarios finales de las actualizaciones del Valor Agregado de Distribución (VAD), lo que implica que se siguen aplicando valores vigentes desde agosto de 2024.

Esta decisión forma parte de una política provincial que busca amortiguar el impacto de los aumentos en el costo de la energía, en un contexto de reconfiguración del esquema de subsidios a nivel nacional.

Cabe recordar que también se mantiene la eliminación de tributos provinciales en la tarifa eléctrica y el tope en las tasas municipales incluidas en la boleta.

Condiciones y alcance

El EPRE estableció que el cuadro tarifario aprobado podrá ser modificado si se producen cambios en los precios mayoristas de la energía definidos por la Nación.

Asimismo, se dispuso que las distribuidoras deberán identificar en las facturas a los usuarios beneficiarios con la leyenda “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”.

Por otra parte, se ratificó que entidades de bien público, clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro continuarán recibiendo bonificaciones sobre la totalidad de su consumo eléctrico.

La nueva estructura tarifaria refleja el impacto de las políticas energéticas nacionales y provinciales, en un escenario marcado por la reducción de subsidios y la necesidad de financiamiento de obras estratégicas.



Fuente: Análisis