Un nuevo reto viral ha generado alarma en Rosario, Santa Fe, especialmente entre padres y profesionales de la salud. El desafío, que comenzó a circular en plataformas como TikTok, incita a los adolescentes a tomar diez pastillas de paracetamol de manera seguida, con el objetivo de ver quién puede resistir más tiempo los efectos de la sobredosis. Los jóvenes se filman mientras llevan a cabo la peligrosa práctica, y la "victoria" recae sobre quien pueda aguantar más tiempo sin necesitar hospitalización.

El reto ha tenido repercusiones inmediatas, ya que varios adolescentes han terminado internados tras participar en este desafío. Las autoridades sanitarias ya han registrado casos en los que los jóvenes debieron recibir atención urgente por intoxicación por paracetamol, lo que ha aumentado la preocupación en la comunidad. Desde la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se emitió un comunicado urgente para advertir sobre los riesgos de este comportamiento, señalando que la sobredosis de paracetamol puede tener consecuencias muy graves para la salud, como daño hepático irreversible, insuficiencia renal e incluso la muerte.

Un reto viral peligroso: los efectos del paracetamol en dosis altas

El desafío, tal como se describe en las redes sociales, consiste en tomar un blíster entero de pastillas de paracetamol de un gramo. El paracetamol, aunque generalmente es considerado un medicamento seguro para tratar el dolor y la fiebre cuando se usa correctamente, puede ser extremadamente peligroso en dosis altas. Mientras que la dosis recomendada para adultos y niños mayores de 12 años es de un comprimido cada seis u ocho horas, este desafío lleva al consumo de dosis mucho mayores a la recomendada, lo que aumenta el riesgo de efectos adversos graves.

El paracetamol actúa bloqueando las señales de dolor y malestar en el cerebro, y generalmente no irrita el estómago. Sin embargo, el consumo excesivo de esta sustancia puede ser muy tóxico para el hígado, causando daños irreversibles que, en algunos casos, requieren un trasplante de hígado. Además, las intoxicaciones por paracetamol pueden manifestarse incluso hasta 72 horas después de la ingestión, lo que hace aún más difícil su diagnóstico y tratamiento a tiempo.

Este reto no solo está siendo realizado en Rosario, sino que ya se registraron casos similares en otros países como Estados Unidos y varias naciones de Europa. Ahora, el fenómeno viral ha llegado con fuerza a Argentina, y las autoridades están haciendo todo lo posible para alertar a las familias y profesionales de la salud sobre los riesgos de participar en este tipo de actividades.