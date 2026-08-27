La empresa concesionaria Autovía del Mercosur S.A.U. oficializó los nuevos valores en la Estación de Peaje de Zárate sobre la Ruta Nacional 12.

El nuevo esquema tarifario se aplicará desde las 0 horas de este viernes en la estación de peaje de Zárate (Ruta Nacional 12), principal punto de conexión vial entre la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos a través del complejo fevrovial Zárate – Brazo Largo.

El nuevo cuadro tarifario distingue de forma marcada los valores según la modalidad de pago utilizada por los conductores, ofreciendo una bonificación del 50% de descuento para quienes empleen el sistema automático TelePASE respecto de la modalidad de pago manual electrónico.

Principales tarifas al público:

Categoría 1 (Autos y vehículos de 2 ejes): TelePASE: $5.430,70 Pago Manual Electrónico: $10.861,40

Categoría 0 (Motos / vehículos menores): TelePASE: $2.715,35 Pago Manual Electrónico: $5.430,70

Categoría 2 (Camiones / Colectivos de 2 ejes): TelePASE: $10.861,40 Pago Manual Electrónico: $21.722,79

Categoría 8 (Transporte pesado de gran porte): TelePASE: $48.876,28 Pago Manual Electrónico: $97.752,56



Desde la concesionaria remarcaron que el objetivo de esta diferenciación de precios es agilizar el tránsito sobre la traza del tramo oriental, reduciendo los tiempos de espera en las cabinas de cobro y promoviendo la adhesión masiva al cobro dinámico a través de dispositivos TelePASE.

Para aquellos vehículos con permisos de circulación especial, las tarifas continuarán calculándose multiplicando la tarifa básica de la Categoría 1 por el número total de ejes del rodado, adicionándole el porcentaje correspondiente al IVA.