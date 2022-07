Este es uno de los principales motivos que puede llevarte a contratar seguro de vida. Esto es, básicamente, una póliza que protege, ante un siniestro que finalice con el fallecimiento o incapacidad de seguir trabajando, y, por ende, de seguir llevando seguridad económica, del asegurado en cuestión.

¿A qué se debe el aumento de las contrataciones?

Aventurar los motivos por los que la gente decide ahora apuntar a estos acuerdos en mayor medida que antes es, justamente, aventurar ideas. Las principales causas esbozadas para solicitar estos acuerdos están relacionadas con el miedo a la inseguridad (y a morir en un intento de asalto), o por condiciones laborales poco seguras.

Esas dos situaciones vienen siendo de los motivos principales para solicitar un seguro de vida, casi desde siempre. Tal vez, se debería pensar en que el cambio viene, más que nada, en la toma de conciencia: del saber que no se estará para siempre acá y nadie quiere que, luego de muertos, la familia quede en una situación económica preocupante.

También, puede venir de la mano el hecho de que se ha derribado el mito que había alrededor de estos contratos y su valor. Muchas personas creían que contratar un seguro era demasiado caro y no podían permitírselo. Sin embargo, una póliza de este estilo, representa un gran ahorro y una apuesta a la tranquilidad.

¿Qué son los seguros de vida y por qué motivos debería contratarse uno?

Este tipo de póliza sirve para ofrecer al asegurado la garantía de que, en caso de fallecer, su familia o quienes él hay signado como beneficiarios, recibirán una indemnización de una cantidad económica previamente acordada. Este capital está asegurado y puede ser modificado a solicitud del cliente.

Los motivos por los que puede ser una buena idea tener un seguro de vida son varios y se enumerarán algunos de ellos a continuación.

Proteger a tu familia tras tu fallecimiento

Los Seguros de Vida Riesgo tienen esta finalidad como prioridad: ofrecer una indemnización por la muerte del asegurado tiene como objetivo y reducir el impacto económico que puede producirse en las personas cercanas tras la muerte del solicitante del seguro. Es un contrato esencial para hogares donde los ingresos dependen de una sola persona.

Cubrir riesgos por invalidez

Una incapacidad total o permanente cambiará la vida, no solo del asegurado, sino que arrastra inevitablemente a las personas a su alrededor. Además, algunos tratamientos o gastos relacionados pueden ser muy costosos y un buen Seguro de Vida puede ofrecer adelantos del capital para poder afrontar los gastos.

En este mismo ítem podríamos agregar la cobertura por enfermedades graves, ya que se relaciona con lo último mencionado. Algunas aseguradoras, permiten incluirse coberturas ante esta eventual situación, donde una dolencia nos impida trabajar y generar ingresos en la familia.

Cubre los gastos urgentes

Cuando una persona muere, las deudas que pudiera tener no se esfuman en el aire, pasan a ser responsabilidad de sus familiares más cercanos. En estas deudas están incluidos los gastos de tarjetas, préstamos personales pendientes, cargos en cuentas y hasta el mismo gasto relacionado al fallecimiento, velorio y sepultura (este último es un proceso muy caro y se tiene muy poca conciencia de ello). La muerte, por lo general, no avisa, y si no tenés Seguro de Deceso, tener un Seguro de Vida, podrá ayudar a tus familiares a afrontar estos gastos inesperados.

Da seguridad

No pienses en el Seguro como un gasto, sino como una inversión en tranquilidad a futuro. Este tipo de pólizas darán, en cierta medida, estabilidad económica a la familia y esto ya debería ser razón suficiente para considerar la idea.

Contratar un seguro, sea como garantía ante el riesgo de muerte o como producto de ahorrar, dará la calma de saber que contás con un capital asegurado en momentos donde, tal vez, más se necesite.