En Argentina, como en muchos otros lugares del mundo, los casos de sífilis se multiplican y alcanzan números preocupantes. Los datos oficiales, elaborados por el Ministerio de Salud y difundidos hace unas semanas, alertan que las personas que se contagiaron esta infección de transmisión sexual aumentaron un 42% en seis años. En 2023 se detectaron 32.293 nuevos casos y para 2024 los expertos preveían cifras similares, el máximo registrado en las últimas tres décadas. El principal motivo detrás de la reaparición de una afección que en algún momento se creyó erradicada sería el declive del uso del preservativo.

“La sífilis continúa siendo un importante y creciente problema de salud pública”, advirtió hace unos meses el Boletín Epidemiológico Nacional. “Las notificaciones de sífilis a nivel país y por regiones presentan una tendencia al ascenso en los últimos años. Las poblaciones más afectadas son las personas entre 15 y 34 años”, detalla.

La curva de contagios viene subiendo en Argentina desde 2010, cuando se registraron menos de 5.000 personas enfermas, tal como había ocurrido anualmente entre 1994 y 2001. En los últimos 15 años, la sífilis no paró de crecer, salvo durante la pandemia, en 2020 y 2021.

Gualeguaychú sigue la tendencia nacional: Del 2023 al 2024 las estadísticas locales demostraron un incremento del 30% en casos de sífilis. El número surge de un monitoreo interno que realizó el área de Salud Municipal a raíz de los comentarios de profesionales sobre el aumento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Pablo Alfaro, responsable del área, contó a Ahora ElDía que los comentarios de parte de sus colegas eran frecuentes y que por tal motivo comenzaron a estudiar la situación: “Me llegaban muchos comentarios de odontólogos que atendían pacientes con sífilis bucal. Lo mismo sucedió con médicos clínicos, obstetras y tocoginecólogas. Para comprobar lo que planteaban, fuimos a los números. En todo este tiempo evaluamos distintos grupos poblacionales y comenzamos a revisar historias clínicas y ver qué estaba pasando retrospectivamente. Y lo que se evidenció mes a mes, año a año, fue un aumento significativo de ITS. En números relativos en el último año hubo un incremento del 30% de pacientes con sífilis”.

La situación local no dista de la realidad provincial ya que, en 2018, de cada 100 mil habitantes, 90 personas tuvieron sífilis; mientras que, un año después, ese número se incrementó notablemente: 123 por cada 100 mil habitantes. La franja etaria con mayor tasa es la que incluye a personas de entre 20 y 24 años. Son más las mujeres afectadas (55,4%) entre los 15 y los 39 años; por encima de los 50 es mayor el número de hombres.

En este contexto, comenzaron a trabajar en una campaña de prevención de ITS: “El objetivo es seguir educando, previniendo y enseñando de qué se trata la sexualidad. Este programa ya está en marcha y se destinaron $13.500.000 en recursos humanos y en la adquisición de preservativos que ya se encuentran en los CAPS. Es necesario difundir que el uso de preservativo es el único método que previene las ITS”.

Por otra parte, contó que es importante que todas las personas sepan que, si cuentan con un sistema de cobertura privado, obra social o prepaga, por ley les deben cubrir el 100% los métodos anticonceptivos, incluidos los preservativos.

¿Por qué las personas se dejaron de cuidar?

No es una respuesta simple de responder y tampoco hay un único factor que incida en el aumento de los casos de sífilis y otras ITS en la ciudad. No obstante, Alfaro enumeró algunas de las causas de esta problemática: “He tenido conversaciones con los responsables del Área de Juventud y me contaron que a los adolescentes les da mucha vergüenza hablar del tema. Además, más allá de los jóvenes, hay poca comunicación sobre protección sexual en la tercera edad, que es una sexualidad completamente sin protección ya que, ante la nula natalidad, no se cuidan. En la actualidad, la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual tienen cura o se vuelven crónicas. De todas maneras, no es algo gratuito, no es algo menor tomar medicamentos. Las terapéuticas que existen son mucho más caras. Comprarse un preservativo y prevenir es más barato y más saludable que tener que ingerir pastillas por el resto de la vida. No hay que tomarlo con liviandad, si la sífilis no se cura, puede tener graves trastornos neurológicos. En este sentido, es muy importante que se sepa que no es saludable el uso de antibióticos sistemáticos por no usar preservativos”.

Los desafíos de comunicar

Como parte de la campaña de prevención, la pata comunicacional será fundamental no sólo para dar a conocer el stock de preservativos disponibles en los CAPS, sino para alentar su uso: “Tenemos que tratar de generar la mejor estrategia comunicacional para que las personas sexualmente activas tengan toda la información sobre la importancia de cuidarse. Hay obstetras que ofrecen la capacitación en educación sexual para los integrantes de los colegios. Ahí también aparece la discusión de si tiene que ingresar una obstetra externa o si tienen que tener una docente capacitada. A pesar de eso, tenemos dos profesionales que se están ocupando de la temática: estamos yendo a las escuelas y estamos trabajando sobre la educación sexual que consideramos básica que deben recibir las personas en términos de salud”, explicó Alfaro.

Por último, adelantó que construirán un servicio de epidemiología local en el primer nivel junto con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la ingeniería Silvia Grenovero que va a permitir tener datos más fidedignos en materia de tasas e infecciones que hay en Gualeguaychú.

¿Qué es la sífilis?

Es una ITS producida por una bacteria llamada Treponema pallidum que afecta tanto a hombres como a mujeres. Puede ser congénita (transmitida de madre a hijo durante el embarazo) o adquirida (transmitida por vía sexual o por transfusión de sangre). Es una enfermedad fácil de tratar y curar. Sin embargo, en caso de no ser detectada a tiempo y tratada, puede generar complicaciones.

Se transmite a través de las relaciones sexuales (vaginales, anales u orales) sin preservativo con una persona que tenga sífilis o por el contacto con las lesiones de la piel o de las mucosas, ya sean chancros o sifilides.

La sífilis puede aumentar el riesgo de contraer VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, ya que las úlceras producidas hacen que sea más fácil contagiar y contraer cualquier enfermedad de transmisión sexual.