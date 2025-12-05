Días atrás, desde el Hospital Centenario Gualeguaychú manifestaron que se detectó un aumento en los casos de varicela. “Es importante reforzar las medidas de prevención y saber cómo actuar ante la aparición de casos", indicaron desde el nosocomio.

Ante esta advertencia, Ahora ElDía dialogó con el médico pediatra Andrés Martinolich para conocer más sobre la enfermedad, que afecta sobre todo a los más chicos. “La varicela es una enfermedad viral transmisible producida por el virus de la varicela-zóster”, introdujo.

El médico teorizó sobre el aumento de casos, y resaltó un dato sobre la importancia de la aplicación de la vacuna contra la varicela, que desde 2015 comenzó a ser obligatoria: “Antes de eso era optativa y los padres tenían que comprarla, entonces eso hacía que muchos chicos no tuvieran la vacuna. Estamos hablando de niños que ahora tienen 12, 13, 14 años, una gran cantidad de esos chicos no están vacunados. Por lo tanto, no están protegidos y pueden ser los más susceptibles a tener varicela. Tal vez esos son los que la empezaron a diseminar”.

“La vacuna previene las formas graves y complicadas de varicela, pero no te previene de tenerla. Nosotros vemos chicos vacunados que tienen la varicela igual. Generalmente son casos muy leves, con poquitos granitos y muy pocos síntomas”, explicó Martinolich.

El profesional enumeró los síntomas clásicos de la varicela, cada vez menos comunes: “Eran fiebre, malestar general, cefalea, dolor de cuerpo y el paciente empezaba con unos granitos rojitos en la cabeza que iban bajando al cuello, al torso, los brazos, las piernas (en ese orden) y que después se transformaban en ampollitas tipo agua y que picaban mucho (muy pluriginosas). Ese cuadro duraba más o menos 7 o 8 días y después aparecían las costritas, las lesiones cicatrizaban y el chiquito ya en 10 días estaba perfecto”.

Martinolich comparó esa enfermedad con los casos que observa en la actualidad, con la aplicación de la vacuna: “Ahora no da fiebre, puede dar poquitos granos, no siempre empieza en la cabeza, puede empezar en el resto del cuerpo. En general, siempre son cuadros muy leves, y, para nosotros, son un poco más difíciles de diagnosticar cuando la varicela es en chicos vacunados”.

Ante la consulta sobre los casos en los adultos, el médico detalló: “Es muy raro que dé. El 90% de los adultos tienen defensas para el virus. Es decir, en algún momento de su vida la han tenido, entonces queda sólo un 10% de adultos susceptibles y que se pueden contagiar de varicela”.

“Si nunca tuviste varicela y no estás vacunado, lo que tenés que tratar de evitar es el contacto con algún chico o adulto que tenga síntomas de varicela. Se contagia a través de la saliva y a través de los granitos. Entonces, evitando el contacto, no te contagias”, precisó Martinolich, y continuó: “Si ya tuviste varicela, en general, eso deja una inmunidad de por vida, y es muy raro que te agarres otra vez varicela. No obstante eso, en algunas situaciones de inmunodepresión, si estás cursando alguna enfermedad complicada, que te tira el sistema inmune para abajo, si estás tomando mucho corticoide o medicación inmunosupresora, podés llegar a tener un segundo caso de varicela, pero es muy raro”.

Si en algún momento aparecen los síntomas indicados, el pediatra aseguró que, además de consultar a un profesional de la salud, es importante para el afectado “aislarse, tratar de no estar en contacto con chicos (sobre todo los más pequeños). De tener fiebre o dolor corporal, no tiene que tomar ibuprofeno, sino que tiene que tomar paracetamol. Se puede bañar, baño corto, con un jabón neutro, sin mucho perfume, secando sin frotar para no desparramar el virus. Tiene que hacer una dieta liviana, no comer muy pesado, no estar al sol, no meterse en una pileta, trata de no rascarse para no lastimarse las los granitos. En general, no tiene tratamiento, más que reposo, dieta y antitérmico”.

Las advertencias desde el área municipal de Salud

Consultado por la situación, el subsecretario de Salud de Gualeguaychú Pablo Alfaro, sostuvo que “Se dio un brote de esta enfermedad que, como bien te decía, cursa de forma benigna, pero puede causar infecciones en piel muy muy graves, llevando a una internación o a un ingreso en terapia intensiva, sobre todo en los bebés, y para eso está la vacunación”.

Alfaro recalcó que, si bien la inmunización no impide por completo que la varicela se manifieste, sí reduce la duración del cuadro y disminuye notablemente la posibilidad de contagio. Sobre el origen del brote, el funcionario añadió que podría ser por falta de la vacunación obligatoria: “Sobre todo en este grupo de varones y mujeres adolescentes. Uno se contagió y empezó a contagiar al resto”.

El subsecretario comparó la situación con lo que ocurre actualmente con la tos convulsa en lactantes: “Es lo mismo que está pasando con la tos convulsa en los bebés: no están vacunando a los bebés, lo cual es mucho más grave. La tos convulsa sí tiene una evolución extremadamente grave en pacientes pediátricos menores de un año, incluso puede causar la muerte, y tiene que ver con la falta de vacunación”.

Alfaro también recuperó una práctica habitual de décadas anteriores, cuando la vacuna no existía: “Antes, cuando alguien tenía varicela lo juntaban con otros chicos para que se contagien y ya la tengan. Pero hoy la realidad es otra: hay vacunas disponibles, hay vacunación gratuita y hay que vacunarse”.

Finalmente, llamó la atención sobre la importancia de la notificación sanitaria: “Los colegas no denuncian esta enfermedad, aunque su reporte es obligatorio justamente porque tiene vacuna”.