El aumento de consultas por cuadros respiratorios registrado durante las últimas semanas en hospitales y centros de salud llevó al Ministerio de Salud de Entre Ríos a recordar las principales medidas de prevención y los síntomas que requieren atención médica.

Desde la cartera sanitaria destacaron que una de las herramientas fundamentales para disminuir el riesgo de desarrollar cuadros graves fue mantener al día las vacunas incluidas en el Calendario Nacional. También recomendaron ventilar los ambientes y adoptar medidas de higiene para reducir la circulación de virus respiratorios.

Entre los cuidados cotidianos, señalaron la importancia de lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar y evitar compartir objetos de uso personal. Además, aconsejaron no automedicarse ni recurrir a remedios caseros sin indicación de profesionales de la salud.