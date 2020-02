PUERTA DEL SOL

No puedo enterarme lo de Puerta del Sol por la radio, y que aún no sepamos nada sobre el convenio.

No puede ser que la playa esté funcionando y que nosotros no tengamos ni un solo papel sobre el proyecto. Tendríamos que saber qué se pautó con los antiguos dueños.

Si costará 19 millones como dijo o si tendrá otro valor. No entiendo por qué el Intendente no se toma una hora para hablar con los 13 concejales para contarnos los pormenores de esto.

Hoy se está usando la playa y no hay ninguna ordenanza, por lo que hasta ahora Puerta del Sol es un espacio público por decreto.

Espero que Piaggio cambie su forma de gobernar y que sea más abierto a todos los partidos políticos como dijo en campaña. Algunas cosas tienen que salir por consenso.

Sueño con que tengamos políticas de Estado en conjunto.

LA FIESTA DEL PESCADO Y EL VINO

Lo mismo pasa con la Fiesta del Pescado y el Vino, que nos gusta a todos, pero quiero saber los números.

¿Qué quiso decir con eso de que hubo una mejora en la ecuación económica de la Fiesta del Pescado y el Vino? ¡No lo sé porque no lo explicó!

Si, por ejemplo, viene y nos dice que la fiesta costó cinco millones de pesos, entonces podemos considerar que eso fue una inversión acertada para promover a Gualeguaychú. Pero si no sabemos cuánto costó no podemos opinar nada al respecto.

Nos encantaría defender la fiesta, pero queremos saber los costos reales.

LA ORDENANZA DE LA REDUCCIÓN DE SUELDOS

La ordenanza de los sueldos que salió es nada que ver a la que mandó el Intendente.

Los concejales de Piaggio por lo bajo decían que no estaban de acuerdo con la ordenanza de la reducción de sueldos, que era prácticamente un decreto, por eso terminó saliendo otro proyecto más consensuado.

INCOMPATIBILIDAD LABORAL

Tenemos varios proyectos nuestros que queremos tratar, como el de transparencia, el tracción a sangre que presentamos todos los años, y también el de incompatibilidad laboral, apuntado a los que quieren ser concejales y tengan también otro puesto (en referencia al concejal del Frente de Todos Juan Boari como director del Hospital Centenario).

No estamos de acuerdo en que la gente cobre doble salario. Y también por ética, porque no va a realizar en buena forma las dos tareas al mismo tiempo.

Si uno es concejal no debería tener una tarea en alguna institución pública. En la actividad privada es otra cosa.

No creo que Paiggio no encuentre otro médico para el Centenario, no necesariamente tiene que ser Juan Boari que ya es concejal. Además, para el puesto de médico ya lo tiene a Pedro Giglione Boccalandro (otro de los que suena en el triunvirato para el Centenario)

La incompatibilidad de Boari es por ser concejal. Ahora, si Piaggio quiere poner un médico que sea amigo suyo, piaggista y todo eso, está en todo su derecho.

EL ROL DE JUNTOS POR EL CAMBIO EN LA CIUDAD

Tenemos una buena relación con los compañeros del bloque de Juntos por el Cambio

Los concejales de Juntos por el Cambio sabemos que nuestra posición es importante porque sabemos que representamos a la gente que nos votó, pero por ahí el intendente Piaggio no lo entiende así porque perecía que iba a haber más consenso.

Macri es el principal referente de nuestro espacio político, pero no es el único.

La mesa de conducción de Cambiemos está perfecta y me dejo asesorar por los integrantes de todos los partidos, pero la última palabra por supuesto es mía.

EL PAMI

Con Agustín Sobredo, el Intendente no tendría ningún problema con el PAMI porque no hace política con la obra social de los jubilados

Lo de Nativus nos pareció vergonzoso, hasta de dudosa procedencia, por eso pedimos que se vaya. Están las notas firmadas y las denuncias que hice contra la empresa cuando vi cómo se manejaba.

Así como me pidieron que apoye a Nativus cuando llegaron a Gualeguaychú, lo hice por un voto de confianza, pero cuando a los poquitos meses vimos cómo se manejaba, manifestamos nuestro rechazo a la empresa. Hasta se lo dijimos de frente a Sergio Cassinotti (ex titular del PAMI y accionista de la forma Nativus)

GUALEGUAYCHÚ TURÍSTICA Y LA PROHIBICIÓN DEL ALCOHOL EN LA VÍA PÚBLICA

La atención en Las Cañas (Uruguay) fue históricamente buena, y tenemos que aprender los gualeguaychuenses a ser igual a los uruguayos. Si queremos ser una ciudad turística tenemos que aprender a ser una ciudad turística.

Gualeguaychú está mucho más linda, eso es indudable.

El viernes si me sorprendió la cantidad de gente que había en la costanera, pero los días de semana sigue tranquilo.

Si no hacemos algo concreto para hacer de lunes a viernes no vamos a poder atraer al turista para que se quede una semana.

La prohibición en la vía pública es prácticamente inaplicable. Además, el alcohol, al igual que las drogas, es un problema social. ¿Cómo van a hacer el año que viene en la Fiesta del Pescado y el Vino del año que viene para que no se venda alcohol? Porque los que quieran tomar alcohol lo harán antes de asistir a un lugar público, como por ejemplo la playa.

Me parece interesante que en algunos eventos no se pueda tomar alcohol.

Para realizar una prohibición del alcohol tenés que tener a las fuerzas de seguridad preparadas.