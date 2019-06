Por Domingo Carrazza*

Los factores suelen ser variados, sin embargo la coyuntura de la fecha elegida marcó un dato que es innegable. Una gran mayoría de los que eligieron no ir a votar son ciudadanos de Gualeguaychú que estudian o trabajan en otros lados. Buenos Aires, Paraná, La Plata, Rosario, Corrientes o Córdoba, entre muchísimos centros urbanos geográficamente lejanos a los cuales muchos jóvenes gualeguaychuenses emigran para seguir una vocación.

Y ponemos en contexto esto con la fecha elegida para las PASO, el registro suma un factor adicional: las primarias fueron el fin de semana anterior al de Semana Santa, una fecha tradicional en la cual muchos estudiantes y trabajadores aprovechan para volver a Gualeguaychú para disfrutar de cuatro días de su ciudad, reencontrarse con amigos y pasar unas Pascuas en familia.

En un presente de crisis económica como la que actualmente se vive en Argentina, la opción decantó de madura y la realidad demostró que los pocos pesos disponibles se destinen para pasar cuatro días en familia y amigos antes que participar de los comicios primarios locales y provinciales. Y nadie puede reprochar absolutamente nada a esa decisión.

Sin ir más lejos, mi caso no fue diferente al de todos esos vecinos que se mudaron para poder estudiar una carrera. Como anécdota, les cuento mi experiencia personal: en 1978 elegí irme a estudiar arquitectura a La Plata. Y no fue fácil: en mi casa vivía sólo con mi madre y el dinero nunca alcanzó. Me fui con una mano atrás y la otra adelante. Por las noches trabajaba y durante muchas horas al día cursaba y estudiaba. Fueron años que recuerdo con mucha nostalgia y orgullo, sin reprochar nada a nadie, sino que por el contrario, ya que a pesar de todas las dificultades no dejó de ser una de las etapas más importantes de mi vida, en la cual me forjé no sólo como profesional sino también como persona, donde crecí como pude, pero poniéndole toda mi energía. Y lo cierto es que si yo hubiera estado en La Plata estudiando arquitectura en abril de 2019 con la misma situación económica que tenía cuando me fui en 1978, no hubiera podido venir. Simplemente porque no me alcanzaba el dinero.

Pero ahora, el 9 de junio, en Gualeguaychú y en Entre Ríos se va a jugar “la gran final”, tal y como nosotros hemos llamado a las elecciones generales cuando cerramos la campaña de las PASO. Y lo cierto también es que ese día, tu voto va a valer y mucho.

Porque al igual que yo y los miles y miles de vecinos que alguna vez nos fuimos de Gualeguaychú en busca de un objetivo, un día volvimos a nuestra casa con el sueño cumplido. La realidad es que la gran mayoría de los que parten no lo hacen para siempre, sino que lo hacen de manera momentánea, y en cuanto en contexto y las oportunidades aparecen, la vuelta al pago siempre es la primera opción.

Y entonces Gualeguaychú volverá a ser su casa permanente, la ciudad que los esperará con los brazos abiertos, la cuna que nunca los dejó de extrañar. Y aunque ahora estén afuera y su presente tenga otro código postal, sus hogares siguen estando esta ciudad. Por eso es importante que se involucren, que participen, que hagan sentir su voto. Y lo mejor para ejercer ese derecho es poniendo el voto en la urna, participando en los comicios, eligiendo la mejor opción para que la ciudad se desarrolle para cuando ustedes, jóvenes que ahora luchan por su sueño lejos de casa, elijan volver.

Gualeguaychú los va a estar esperando, pero ser parte del desarrollo de la ciudad se comienza a construir hoy, para que el día de mañana puedan vivir un presente del cual puedan sentirse partícipes. Estudien mucho, disfruten de esta etapa de la vida, que mientras tanto nosotros “Los Vecinos” los estaremos esperando a todos el 9 de junio.

*Candidato a Intendente por el movimiento vecinalista Gualeguaychú Entre Todos