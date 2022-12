El diputado nacional Pedro Galimberti aseguró que el gobernador Gustavo Bordet “estiró el plazo para definir cuándo se vota en Entre Ríos. No es, como muchos creen, que las elecciones serán en julio y septiembre”, primarias y generales respectivamente.

“Lo que en realidad hace el Gobernador es dilatar una definición que debería haber tomado estos días. ¿Por qué pasa esto? Porque a Bordet no le gusta tomar definiciones, porque el peronismo no tiene un candidato competitivo y porque no quiere que se le erosione el poder”, razonó.

“El proyecto en tratamiento la legislatura entrerriana no brinda ninguna de las certezas que venimos reclamando. Sólo disipa dudas sobre el método electoral, pero mantiene la ambigüedad sobre el cronograma”, agregó.

“Llegado el momento – acotó – (el mandatario) podrá optar por no desdoblar y unificar comicios con Nación. Todo muy al estilo Bordet”, recordó.

De esta manera, Galimberti marcó distancia de la posición del interbloque de Juntos por Entre Ríos, que reúne a los diputados que militan por la candidatura a gobernador de Rogelio Frigerio.

El apoyo de los diputados de la oposición entrerriana

El Interbloque Juntos por Entre Ríos de la Cámara de Diputados adelantó que acompañará el proyecto que modifica el calendario electoral porque entiende que es potestad del Gobierno definir la fecha de las elecciones. Resaltó que la iniciativa dispone “reglas claras de juego” y avizoró una victoria: “La sociedad está convencida de que se agotó un ciclo -tanto a nivel provincial como nacional-, por lo que el cambio se va a dar, más allá de cuándo se vote”.

En una reunión de la principal bancada opositora realizada este mediodía, los diputados y diputadas definieron que respaldarán el proyecto que modifica el calendario electoral de la provincia en la sesión que está prevista para esta tarde a las 18.

Destacaron que “era sumamente necesario tener certidumbre sobre el calendario electoral” y consideraron que esta iniciativa “viene a poner luz en ese sentido y establece reglas claras de juego”, que “es lo que veníamos exigiendo con insistencia”, aseguran.

De este modo, la principal bancada opositora ofrece al gobernador Gustavo de Bordet un marco de consenso similar al que se produjo en 2018, como se recuerda en la siguiente nota:

No importa cuando

“Es potestad del Gobierno definir la fecha de elecciones y, por una cuestión de estrategia electoral y con el fin de ganar tiempo para mejorar su performance, el oficialismo decidió postergar la fecha de las elecciones”, sostuvieron.

“No le damos tanta importancia a la fecha de los comicios porque estamos convencidos de que la sociedad está decidida a generar una alternancia y que otras fuerzas políticas conduzcan los destinos de la provincia. Esto se va a terminar dando, más allá de cuándo se realicen las elecciones”, aseguraron.

“Acompañamos el proyecto político de Rogelio Frigerio y tenemos la convicción de que será el próximo gobernador de la provincia de Entre Ríos, se vote en una fecha o en otra”, concluyeron.

La posición corresponde al recientemente conformado Interbloque Juntos por Entre Ríos, que integran los diputados alineados internamente con Frigerio: los seis diputados del PRO (Esteban Vitor, Ayelén Acosta, Nicolás Mattiauda, Jorge Satto, Martín Anguiano, Manuel Troncoso), tres del bloque UCR (Eduardo Solari, Uriel Brupbacher, Sara Folleto y Gracia Jaroslavsky) y Juan Zacarías del Movimiento Social Entrerriano.

La oposición en Diputados se completa con los tres radicales agrupados en el bloque Unión Cívica Radical (Gustavo Cusinato, Lucía Varisco y Julián Maneiro), que promueven a Pedro Galimberti para la gobernación.