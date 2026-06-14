La Selección de fútbol de Australia dio una de las primeras grandes sorpresas de la Copa Mundial 2026 al derrotar de manera contundente 2-0 a su par de Turquía. El encuentro, correspondiente a la jornada inaugural del Grupo D, se disputó en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

A pesar de que el combinado turco partía como el favorito debido a su mayor posesión de balón y a la creatividad de figuras como Arda Güler, el planteamiento táctico defensivo de los dirigidos por Tony Popovic demostró una solvencia impecable que anuló de manera sistemática los intentos ofensivos de su rival.

El marcador se abrió en el minuto 27 gracias a una precisa transición ofensiva en la que Paul Okon-Engstler filtró un pase aéreo para Nestory Irankunda, quien definió con solidez ante el arquero Uğurcan Çakır.

En la segunda mitad del cotejo, según publicó Infobae, el asedio de la selección turca se intensificó, obligando al joven arquero australiano Patrick Beach a convertirse en figura con un total de ocho atajadas clave. El triunfo definitivo para los Socceroos se consolidó en el minuto 74, cuando Connor Metcalfe tomó una pelota en el medio campo y sacó un potente disparo de pierna izquierda, sellando los primeros tres puntos para Australia en la competencia.