"Auto, departamento, viajes, el pibe que tuviste... ¿cómo bancás todo?"

Pero para Latorre el asunto no estaba saldado y tal como anunció el Pollo Álvarez, se encargó de responderle con vehemencia a Kämpfer desde Los Ángeles de la Mañana, comenzando por justificar el polémico término que utilizó: “Agustina Kämpfer, hermosa de mi corazón. Me baso en toda tu causa en la que estás imputada, te citaron a indagatoria. Te está investigando el juez Ariel Lijo. Estás en causas de lavado de dinero, como testaferro de Amado Boudou, que está preso, nunca pudiste explicar de dónde sacaste la plata para comprar las propiedades. Después inventaste un crédito de 40.000 dólares del hermano de Boudou, que tampoco se sabe de dónde sacó la plata”.

Con su mirada clavada en la cámara, Yanina continuó con mordacidad: “Linda mía, amor de mi vida. No podés hablar de moralidad. Le dije 'pelotuda' a Nicole y me hago cargo. Hacete cargo vos de lo que choreaste, de lo que afanaste, por lo que estás acusada. Ya casi hasta tu abogado te quiere dejar, así que averiguá. Te hizo el favor porque es amigo de tu exnovio Jorge Rial.

También quiero saber si le vas a hacer juicio a Morena Rial cuando te trató de gato. O si le hiciste juicio a Rial cuando te trató de chorra y después te pusiste de novia con él porque te convenía, porque tenía plata”.

Filosa y desafiante, Latorre subió la apuesta a pura ironía: “No te metas conmigo, Agustina Kämpfer. Te hacés la buena y la sorora y estás acusada de robarnos a los argentinos. Yoquiero saber cómo de notera de color de C5N, con los rulitos colorados esos que tenías, pasaste a ser dueña de una revista que se llamaba Minga con un papel carísimo, por la que también estás imputada.

Ahí solamente ganabas guita por pauta oficial siendo la novia, esposa, mujer legal de Boudou, que se sabe que también nos choreó sin parar, y te vuelvo a decir que está preso y casi que corrés el mismo camino que él. No podés explicar nada, reina. Yo laburo de panelista, soy mucho mejor que vos, que hacías notitas de color en C5N y ahora te hacés la politóloga porque te encamaste con Boudou. ¡Y estás imputada por chorear, por robar, muñeca brava! Así que no te metas conmigo. Yo te espero el juicio tranquila, pero primero terminá todas las causas que tenés por chorra. Te mando un beso grande y no te hagas la sorora, porque de sorora no tenés nada”.

Cuando todos pensaban que Yanina Latorre había terminado su descargo, se puso de pie para concluir su lapidario stand up contra Agustina Kämpfer en el que además mencionó a Juan, su hijo de 1 año y 7 meses: “Ah, y te voy a decir una cosa. Yo sé cuánto gana una panelista. ¿Cómo compraste todo lo que tenés? Porque yo tengo, pero tengo un marido jugador de fútbol que ganó mucha guita, ya se sabe y pagamos los impuestos. Pero vos, el auto, el departamento, los viajes, el pibe que tuviste… ¿cómo hacés para bancar todo eso ganando lo que ganás, reina?”.