Un crédito puede ser una oportunidad o un problema. Depende de varios factores. Pero, a esta altura, si hay algo que está claro, al menos en Argentina, es que no es negocio para nadie tomar un préstamo, a mediano o largo plazo, cuando éste está atado a la inflación.

El caso de los más de cien mil perjudicados por los Créditos UVA es un buen ejemplo. Pero no es el único. Los compradores de automóviles 0Km a través de planes de autoahorro también padecen las consecuencias de la incontrolable inflación, constante desde la salida de la convertibilidad, récord en 2019 (53,8%) y uno de los mayores problemas de la actualidad.

Sobre finales de 2018, al sufrir importantes y sostenidos incrementos en las cuotas de sus planes, un grupo de ahorristas de Paraná interpuso una mediad cautelar en la Justicia. Tiempo después, el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de la capital provincial resolvió extender la cautelar a todos los consumidores de Entre Ríos que habían celebrado contratos para adquirir automóviles nuevos mediante este sistema.

La medida fijó los importes del valor móvil de cada vehículo y de las cuotas de los planes a los vigentes al 3 de julio de 2019, mientras dure la tramitación del juicio principal. Y las empresas que debieron atenerse a la misma fueron: Chevrolet SA; Plan Rombo SA de Ahorro para fines determinados; Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados; FCA S.A de Ahorro para fines determinados; Plan Óvalo S.A de Ahorro para fines determinados y Círculo de Inversores S.A.U de Ahorro para fines determinados (Peugeot S.A).

El Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (Codec), una asociación civil que funciona en la capital entrerriana hace seis años, fue solicitado por los abogados que llevaron a cabo esta primera medida y, luego, el juez Martín Furman lo nombró como la única asociación legitimada para representar a todas las personas que habían adquirido un plan de autoahorro en el territorio entrerriano.

Sandra López es apodara del Codec y dialogó con ElDía sobre esta situación. “El cuestionamiento principal es a una cláusula abusiva, por parte de las empresas que comercializan estos planes, que deja librado a sus propios criterios el valor móvil de vehículo. Y no brindan ninguna información ni parámetro al consumidor para que, por lo menos, vaya sabiendo, mes a mes, cuánto le va a ir subiendo la cuota”, apuntó.

“Deberían tener algún índice, como el de la construcción o la variación de salarios, por ejemplo, para que la gente tenga cierto parámetro. Porque hubo muchos casos en los que un mes le llegaban $9 mil de cuota, al mes siguiente $11 mil, al otro $14 mil, y no había ningún tipo de criterio. Muchos dejaron la mitad de su salario en esto”, aseguró la abogada. Además, “muchas empresas no cumplieron con esa medida cautelar, lo que fue denunciado por nosotros. Y, hace poco, el Juez de primera instancia tuvo que aplicarles multas por incumplimiento. Lo que fue apelado por las firmas y deberá resolver la Cámara”, explicó.

Además, de los aumentos sostenidos, el mayor problema de los ahorristas es el desmesurado incremento que refleja la última cuota del plan. Un ilustrativo ejemplo es el caso de Martín, un gualeguaychuense que hace poco más de siete años empezó a pagar el plan de su primer 0Km, cuando un sueldo de becario le alcanzaba para hacerlo.

“Me metí en el plan de autoahorro de Volkswagen, de Haimovich, por un Gol Trend. Lo vengo pagando todos los meses y, antes del congelamiento, los aumentos eran de 2 mil, 3 mil o 4 mil pesos de un mes al otro”, contó.

En 2013, el valor de su auto era de $102 mil, mientras que en la actualidad ese valor trepó a $1.360.000. “Contentísimo fui a pagar la última de las 84 cuotas (la primera fue de $1003) y me encontré que era de $106.500. No lo podía creer”, reconoció el joven que hace cinco años salió sorteado y recibió su vehículo. Ahora, aunque todavía no lo ha definido, es probable que opte por la opción que le ofrecieron desde la empresa comercializadora del plan: refinanciar la última cuota.

“Me ofrecieron emitir más cupones de pago. Así que, seguramente, en vez de pagar 84 cuotas voy a tener que abonar un año más, por lo menos”, lamentó.

Al respecto, la apoderada del Codec, indicó: “Estamos recibiendo muchas consultas con casos similares. Nosotros les decimos a todos que, dentro de lo posible, paguen. Porque también estamos al tanto que desde las empresas presionan con no darles la prenda, por ejemplo. Que lo paguen, pero con reserva, porque si la medida cautelar sale a favor de los ahorristas las administradoras de estos planes deberán devolver ese dinero”.

El caso de Pablo es similar al anterior. En 2012 empezó a pagar un Chevrolet Celta, en la concesionaria Rudas, también en 84 cuotas. Con el congelamiento venía pagando $9 mil por mes, pero el monto a abonar en la última cuota fue de $36 mil.

“En septiembre del año pasado, opté por pagarla. Me hicieron firmar un documento en el que debí renunciar a la acción de amparo. Es un anexo de exclusión, que implica mi renuncia ante cualquier fallo favorable por parte de la Justicia”, confió el docente de Gualeguaychú a ElDía.

Las demandas a las administradoras se sucedieron en todo el país, no sólo en Entre Ríos. Pero, en una primera instancia, la mayoría fueron rechazadas porque se presentaron como amparos colectivos, y cada caso con cada empresa es particular, tiene características diferentes. “Hasta ahora, no tenemos jurisprudencia respecto a la cuota de los planes. Debemos esperar qué resuelve la Justicia”, sintetizó López.