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Luciano Peralta
“El juicio por jurados es la forma de participación ciudadana más profunda que tiene el sistema judicial”
Con 18 años se convirtió en el presidente más joven de una comisión vecinal en la historia de Gualeguaychú
Combatir el viejismo: “Que a cierta edad ya no somos seres deseables o no tenemos cuerpos deseables es un gran mito”
Un nuevo proyecto impulsa el acceso público al río Uruguay: “En la provincia, sólo falta Gualeguaychú”
El peso cultural de “la seño”: En la ciudad no hay varones que estudien para ser maestros jardineros
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La transformación del Club Tigre: “No fue fácil, pero nos encontramos con personas que nos ayudaron mucho”
Un proyecto crea un impuesto especial del 30% para los inmuebles ociosos: “La propiedad privada no es absoluta”
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