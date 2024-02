Este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, enunció el cierre definitivo del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), creado por ley en 1995, como parte de la reducción de la estructura estatal que decidió el presidente Javier Milei. Tras este suceso esta Agencia se comunicó con el coordinador del instituto en la Provincia, Julián Ríos.



“Para nosotros fue como un baldazo de agua fría y no tenemos más información por el momento”, enunció Ríos y agregó: “Más allá del cierre la cuestión laboral que es una preocupación para quienes trabajamos en el organismo, estamos involucrados en Derechos Humanos desde hace muchos años y lo hacemos a diario”.



El coordinador del Inadi recapituló que “el trabajo que llevaba a cabo el instituto siempre fue con políticas antidiscriminatorias” y señaló que “al cerrarlo están diciendo a la sociedad que hay vidas que valen más que otras”.



“Mienten cuando dicen que el Inadi no sirve”



Con respecto a los dichos de Adorni, Ríos apuntó: “Está generando un discurso de odio y también está mintiendo al decir que el Inadi no sirve para nada” y cuestionó: “¿Entonces una persona con discapacidad que va a hacer una denuncia porque no logra obtener el certificado o no pueda acceder a la educación estamos diciendo que es una persona que no sirve para nada?”.



“Es totalmente violento lo que acaba de decir Adorni, porque si son instituciones que no sirven porque tenemos números, denuncias y un sistema donde está absolutamente todo cargado de la forma en la que trabajamos con instituciones y personas”, explicó el coordinador.



Además, Ríos exhibió que “la desaparición del Inadi es darle el pase libre a estos actos discriminatorios que están presentes en la sociedad porque a partir de la creación del Instituto una de las principales políticas públicas es poder erradicar cualquier forma de discriminación”.



En este marco, Ríos ejemplificó con la Ley del Matrimonio Igualitario: “Antes una pareja del mismo género no podía estar de la mano en la calle y, desde que salió la ley, estas personas ya no son condenadas por esa gran parte de la sociedad” y agregó que “cuando las cosas cambian y ya no son como antes se puede empezar a trabajar con políticas reales que sirven y vemos reflejadas”.



“Nosotros al identificar situaciones de violencia y discriminación actuamos, no necesitamos ni tenemos por qué imponer, ni siquiera tenemos el poder de policía que si lo tiene la justicia, somos un organismo que brinda recomendaciones de cómo hacer determinadas cosas y lleva a un lugar de positivismo para desarrollar un buen ámbito”, afirmó el coordinador.



Por último, Ríos enunció: “Para nosotros es tristísimo el cierre del Inadi por lo que significa trabajar con aquella parte de la sociedad que ha sido desplazada, hoy está incluida y todavía hay sectores que también están siendo desplazados y si no existimos, ¿quién la va a incorporar? Porque el Estado tiene que trabajar con políticas que sean reales y eficaces y eso lo pudimos demostrar”.



(Fuente: APFDigital)