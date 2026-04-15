Desde la Dirección de Gestión Turística de la Municipalidad de Gualeguaychú convocaron a los prestadores del sector a participar de una jornada de intercambio y trabajo conjunto. La reunión se llevará adelante el miércoles 22 de abril, a las 19 horas, en el Centro de Convenciones (Parque de la Estación), como parte de las acciones de planificación participativa que caracterizan la gestión municipal.

Durante el encuentro se analizará la situación actual del turismo en la ciudad, se identificarán los principales desafíos que enfrenta el sector y se proyectarán estrategias compartidas para fortalecer la actividad turística. Asimismo, se dará a conocer el calendario de eventos previsto para el resto del año y su articulación con los distintos rubros involucrados en la cadena turística.

Por otra parte, se impulsará la designación de representantes de cada sector con el objetivo de avanzar en la conformación del Consejo Mixto de Turismo para el período 2026-2027.



Esta instancia representa una herramienta clave para el trabajo coordinado entre el sector público y privado, garantizando el desarrollo sostenido y planificado de Gualeguaychú como destino turístico.