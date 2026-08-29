La Jueza de Garantías Nº 4 de Concordia, María Gabriela Seró, resolvió hacer lugar a la petición de multiple homicida Pablo Daniel Rodríguez Laurta y su defensa técnica, a cargo de Augusto Lafferriere, de realizar una denuncia por Trata antes de ser derivado a la cárcel de Cruz del Eje, en Córdoba.

La magistrada autorizó un nuevo traslado del imputado desde la Unidad Penal N.º 1 de la ciudad de Paraná hacia la Unidad Fiscal de Atención Primaria para que el uruguayo arrestado por los crimenes que comentió en octubre de 2025 en Córdoba y Entre Ríos se pueda expresar.

La medida se hará efectiva el lunes 31 de agosto, en el horario de 14:30 a 19:00, bajo una estricta custodia de personal policial. El objetivo exclusivo de este movimiento es permitir que el detenido realice una denuncia penal, tras lo cual deberá ser reintegrado de inmediato a su lugar de detención donde se encuentra solo y sin recibir visitas.

Se lo acusa de asesinar en Córdoba a su ex pareja, Luna Giardina, y a su ex suegra, Mariel Zamudio. Antes de ejecutar ese doble homicidio, asesinó en Entre Ríos y desmembró al remisero Martín Palacio.

Tras los crímenes en Concordia y Córdoba, el uruguayo capturó a su propio hijo de 5 años y huyó, siendo finalmente interceptado y detenido en el Hotel Berlín de la localidad de Gualeguaychú.

A este escalofriante historial se le sumaron nuevos delitos en los últimos meses tras el peritaje de sus dispositivos electrónicos, donde los investigadores hallaron Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) y un mapa detallado con la planificación de un intento de fuga.

El Ministerio Público Fiscal mantiene bajo custodia una contundente serie de elementos probatorios secuestrados durante el allanamiento en el Hotel Berlín el pasado 12 de octubre de 2025. El arsenal de evidencia tecnológica y balística incluye: siete teléfonos celulares de diversas marcas y diez tarjetas SIM; una notebook marca HP y un disco duro Toshiba; una pistola semiautomática calibre .380 ACP con sus respectivos cargadores y proyectiles, la cual ya cuenta con un informe técnico balístico que ratifica su perfecto funcionamiento y aptitud para el disparo.

Además durante el proceso se lo denunció por amenazas a familiares de Luna y Mariel.

Rodríguez Laurta permanece detenido en Paraná esperando este traslado clave hacia el Ministerio Público Fiscal. Según trascendió, el imputado pretende denunciar formalmente una supuesta red de “trata infantil”. Su defensa técnica ha manifestado que Rodríguez Laurta justifica el doble femicidio por el cual está procesado bajo la premisa de que actuó para “salvar a su hijo”, un argumento que ahora intentará plasmar formalmente en los tribunales entrerrianos.

El abogado defensor particular del imputado, Augusto Lafferriere, confirmó que se encuentra evaluando la presentación de un recurso judicial urgente para frenar el inminente traslado de Laurta a la provincia de Córdoba.

De acuerdo con el letrado, un traslado a la jurisdicción cordobesa implicaría un severo agravamiento de las actuales condiciones de encierro de su defendido, por lo que buscará agotar las instancias necesarias para que permanezca alojado en Entre Ríos.

Por su parte, la resolución de la jueza Seró ratifica que Rodríguez Laurta ya ha culminado con todos los actos procesales personales requeridos en la provincia de Entre Ríos. Por tal motivo, la magistrada notificó formalmente al Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Córdoba que el imputado se encuentra a su entera disposición.

La Justicia cordobesa, que requiere al imputado para llevar a cabo el correspondiente acto de imputación, deberá ahora designar una comisión policial, informando el móvil y el personal a cargo, para coordinar y ejecutar el traslado definitivo hacia dicha provincia. Con las notificaciones ya cursadas, se espera una semana de definiciones clave tanto en el plano de la nueva denuncia penal en Paraná como en la disputa judicial por el destino final de reclusión del imputado.

Laurta en Entre Ríos no declaró, tampoco se sometió a la pericia caligráfica sobre el cuaderno con anotaciones que se encontró en el hotel y no aportó datos. En su encierro esta solo para su resguardo, mientras que se conoció que no recibe visita de familiares.

Fuente: Ahora