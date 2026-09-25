El Gobierno de Entre Ríos autorizó la realización de tareas de prospección y excavación arqueológica en distintos puntos de la provincia, en el marco del proyecto científico “Poblamiento temprano del Nordeste argentino”. Los trabajos abarcarán sectores de los departamentos Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Villaguay y Gualeguaychú.

La autorización fue otorgada a los investigadores Juan Carlos Castro, del Área de Antropología del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano”, y Mariano Bonomo, de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y del Conicet.

El proyecto busca aportar información científica sobre el poblamiento temprano del Nordeste argentino y se desarrollará bajo las normas nacionales y provinciales de protección del patrimonio arqueológico.

El decreto aprueba un convenio que les concede el derecho a realizar prospecciones arqueológicas y sondeos en el área delimitada. En cambio, establece un derecho exclusivo para efectuar excavaciones arqueológicas sistemáticas en nueve puntos determinados mediante coordenadas geográficas.

La zona de investigación se extiende por seis departamentos y tiene como límites generales el río Mocoretá y el límite con Corrientes hacia el norte; el río Uruguay y el límite internacional con Uruguay hacia el este; los límites de los departamentos incluidos y el río Gualeguay hacia el oeste; y hacia el sur, la latitud de la comuna de Perdices, en el departamento Gualeguaychú.

Entre otras, una de las zonas sería la Isla Boca Chica, sobre el río Uruguay, en el departamento Colón. Otro punto se encuentra en el departamento Villaguay, en una zona rural próxima a la ciudad cabecera. Las coordenadas prácticamente coinciden con el área donde se encuentra la Escuela Nº 9 Carlos Nogueira.

El convenio aclara que la autorización no implica el ingreso automático a los terrenos: antes de comenzar las tareas, los investigadores deberán obtener el permiso de los propietarios de los inmuebles involucrados.

También establece que los materiales arqueológicos que sean recuperados serán considerados bienes del dominio público provincial y, una vez finalizada la concesión, deberán ingresar a las colecciones del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano”, que es el repositorio oficial de la provincia.

El convenio tendrá una duración de tres años. Los gastos de las investigaciones, incluida la contratación de personal especializado y auxiliares, estarán a cargo de los investigadores y no generarán obligaciones laborales para la Provincia