Un siniestro vial sin consecuencias graves se produjo este jueves por la noche en el kilómetro 136 de la ruta Nacional 14, donde un vehículo terminó volcado tras perder el control.

El conductor, un hombre de 36 años, relató que circulaba con su auto -un Volkswagen Gol Trend- con destino a la provincia de Corrientes. Unos kilómetros después del cruce de acceso a Concepción del Uruguay, al tomar la rotonda en el carril sur–norte a la altura del kilómetro 136, por razones que se tratan de establecer perdió el control del rodado e impactó el guardarraíl derecho y volcó.

El conductor no sufrió lesiones. Se constató que la documentación del vehículo se encontraba en regla.

El tránsito en la ruta se mantuvo parcialmente habilitado durante las tareas de remoción.