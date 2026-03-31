A partir del 1 de abril de 2026 dejará de estar vigente el convenio entre la empresa Vida Salud Emergencia Médica y el Hospital “Justo José de Urquiza”, que garantizaba la atención de personas heridas en siniestros viales sobre un tramo de la Autovía Nacional Artigas (Ruta Nacional N° 14). La finalización del acuerdo implica cambios en el esquema de respuesta ante emergencias en una zona de intenso tránsito en la región.

El área afectada comprende el sector entre los kilómetros 89 y 142, a la altura de Arroyo Urquiza. Hasta ahora, el convenio permitía una cobertura sanitaria coordinada entre el sistema público y el servicio privado de emergencias, facilitando una intervención rápida ante accidentes en ese corredor estratégico del litoral argentino.

Desde la empresa informaron que, ante la ocurrencia de siniestros viales en ese tramo, los usuarios deberán comunicarse directamente con Autovías del Mercosur o bien con los números habilitados: 107 para emergencias de salud y 140 para asistencia en rutas nacionales. Asimismo, destacaron que durante la vigencia del convenio se logró una respuesta articulada ante emergencias y agradecieron la confianza de la comunidad.