Avances en la negociación por el uso del terreno usurpado en el barrio Quijano

El conflicto por el uso del terreno ubicado en la intersección de las calles Raúl Laxague y Martínez Paiva, volvió a tomar el eje de la polémica.

A pesar que está judicializado desde hace casi dos décadas, esta semana llegó al recinto del Concejo Deliberante -donde por mayoría- su uso fue declarado de Interés y Utilidad Pública.

De todas maneras, este paso dado en el legislativo local no frena un posible desalojo ni tampoco resuelve el conflicto de fondo que mantiene en vilo a 30 familias que usurparon el lugar y también a los propietarios de la tierra.

Finalmente, este jueves se logró dar un importante paso en las negociaciones entre el Municipio y Fernando Bossi, uno de los propietarios del terreno de más de una hectárea de superficie.

ElDía conversó con Bossi quien confirmó que el diálogo se entabló con Ignacio Farfán en representación del Ejecutivo municipal, Ricardo Delvecchio de Hábitat y Mariano Fiorotto de Asuntos Legales.

Destacó que el tono del encuentro fue ameno y que evaluaron la posibilidad de negociar un trueque. Es decir, el Municipio podría ofrecerle un terreno de similares características y servicios a Bossi, a cambio de su lote en el barrio Quijano.

Aunque se trata de un primer paso en el acuerdo, podría ser una solución certera a un conflicto de décadas.

El Banco de Tierras ha sido una de las políticas de gestión impulsadas por el gobierno de Martín Piaggio, por lo que se evalúa como un salida concreta al conflicto.

Bossi confió a ElDía que no descarta ese camino, aunque por el momento restan resolver problemas habitacionales y legales.

Respecto a la posibilidad de una compra de la propiedad, en principio estaría descartada. “Desde el Municipio explicaron que no cuentan con esos fondos, pero sí cuentan con muchos terrenos”, indicó Bossi.

Asimismo, destacó que hasta el momento no cuenta con una tasación de su tierra a valor mercado inmobiliario. “Pedí una valuación pero hasta el momento no me han respondido”, explicó el propietario.

El próximo encuentro será el miércoles 4 de septiembre donde se espera la participación del intendente, Martín Piaggio, que actualmente se encuentra en Suecia donde participa de jornadas de ciudades sustentables.

Antecedentes y críticas

El terreno ubicado en Raúl Laxague y Martínez Paiva, cuenta con una superficie superior a una hectárea. Fue usurpado hace más de 18 años y el problema está judicializado hace más de diez.

Ahora, la Justicia decidió que debe ser desalojado en los próximos diez días hábiles por lo que el Municipio activó una serie de medidas para intentar frenarlo. En ese lugar viven alrededor de 30 familias.

El martes 27 de agosto, el Concejo Deliberante logró declarar de Interés y Utilidad Pública ese terreno. El próximo paso sería obtener una orden de expropiación que debería ser tratada por una bicameral del Congreso provincial.

A pesar de haber sido aprobada la ordenanza, el proyecto del oficialismo local cosechó duras críticas de la oposición. Desde Juntos por el Cambio, acusaron al Presidente Municipal y disparó: “No se puede hacer política con la propiedad privada”. “Es evidente que la Municipalidad avanza claramente sobre la propiedad privada, en lo que asoma como una nueva política de estado del piaggismo que busca quedarse con todo”, sentenció la concejal Araceli Traba.

También señalaron que el proyecto fue tratado “de apuro”, sin dar los tiempos razonables para un debate con mayor profundidad.