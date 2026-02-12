MEJORA VIAL
Avanza el bacheo sobre el Acceso Sur para mejorar la seguridad vial
Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que se encuentran actualmente ejecutando trabajos de recuperación sobre la calzada del Acceso Sur, uno de los corredores viales con mayor flujo vehicular y principal ingreso a la ciudad.
“La intervención abarca labores de fresado y bacheo superficial con asfalto en caliente en los sectores más deteriorados del recorrido. Las tareas se concentran en un punto estratégico que reúne circulación local, interurbana y tránsito pesado, más específicamente en el tramo comprendido entre el semáforo ubicado en la intersección con calle Irazusta y la zona del viñedo Las Magnolias”, indicaron a través de su oficina de prensa.
Y detallaron: “Desde el punto de vista técnico, la obra contempla el retiro del pavimento dañado mediante fresado, lo que permite nivelar la superficie existente y preparar la base para la posterior aplicación de mezcla asfáltica en caliente. Esta metodología garantiza una mayor resistencia estructural, mejor adherencia y una respuesta más eficiente frente a la alta demanda vehicular y a las condiciones climáticas”.
La intervención es desarrollada por la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, la cual puso a disposición de los trabajos maquinaria propia, personal municipal y equipamiento específico, lo que permite una ejecución ordenada y eficaz en un eje vial clave para la conectividad de la ciudad.
“Mientras se desarrollan los trabajos pueden producirse reducciones temporales de la circulación, por lo que se solicita a quienes transiten por la zona extremar las medidas de precaución”, señalaron desde el municipio.
Estas acciones se enmarcan en el Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, una política pública orientada a la planificación y concreción de mejoras estructurales en la red vial urbana. La utilización de recursos y mano de obra municipal refuerza el compromiso del Gobierno de Gualeguaychú con el mantenimiento y la mejora permanente del espacio público.