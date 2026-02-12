Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que se encuentran actualmente ejecutando trabajos de recuperación sobre la calzada del Acceso Sur, uno de los corredores viales con mayor flujo vehicular y principal ingreso a la ciudad.

“La intervención abarca labores de fresado y bacheo superficial con asfalto en caliente en los sectores más deteriorados del recorrido. Las tareas se concentran en un punto estratégico que reúne circulación local, interurbana y tránsito pesado, más específicamente en el tramo comprendido entre el semáforo ubicado en la intersección con calle Irazusta y la zona del viñedo Las Magnolias”, indicaron a través de su oficina de prensa.

Y detallaron: “Desde el punto de vista técnico, la obra contempla el retiro del pavimento dañado mediante fresado, lo que permite nivelar la superficie existente y preparar la base para la posterior aplicación de mezcla asfáltica en caliente. Esta metodología garantiza una mayor resistencia estructural, mejor adherencia y una respuesta más eficiente frente a la alta demanda vehicular y a las condiciones climáticas”.

La intervención es desarrollada por la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, la cual puso a disposición de los trabajos maquinaria propia, personal municipal y equipamiento específico, lo que permite una ejecución ordenada y eficaz en un eje vial clave para la conectividad de la ciudad.

“Mientras se desarrollan los trabajos pueden producirse reducciones temporales de la circulación, por lo que se solicita a quienes transiten por la zona extremar las medidas de precaución”, señalaron desde el municipio.

Estas acciones se enmarcan en el Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, una política pública orientada a la planificación y concreción de mejoras estructurales en la red vial urbana. La utilización de recursos y mano de obra municipal refuerza el compromiso del Gobierno de Gualeguaychú con el mantenimiento y la mejora permanente del espacio público.