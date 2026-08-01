Obras Públicas lleva adelante trabajos de preparación para el asfaltar la calle López y Planes, entre Andrade y Bolívar; y con el desmonte en calle Hernández, entre Gervasio Méndez y San Martín.

En el caso de López y Planes, un tramo que tiene una superficie de 493,44 metros cuadrados, se realizan los movimientos necesarios para la colocación del suelo cemento, una técnica que consiste en mezclar el suelo natural con cemento y agua para lograr una base rígida y estable, capaz de soportar el tránsito vehicular sin deformarse ni agrietarse con el paso del tiempo, requisito indispensable antes de aplicar la carpeta asfáltica definitiva.

En lo que respecta a Hernández, una superficie a trabajar de 1.027,50 metros cuadrados, se comenzó con las labores de desmonte, que es la excavación y el retiro de tierra o material viejo del suelo para bajar el nivel del terreno y dejar una base firme y baja donde se colocará la nueva estructura de la calle.

Tanto en estas dos calles, como en las del resto de las arterias del Cuadrante N°1, se realizó el chequeo de las conexiones domiciliarias de agua potable y desagües cloacales, tarea previa e indispensable para garantizar la integridad de la futura carpeta.

Paralelamente, personal municipal concreta las conexiones correspondientes en los terrenos baldíos, con el objetivo de evitar futuras roturas de la superficie ante una eventual subdivisión del predio.

La obra se enmarca en la Ordenanza N°13.070/2026, la cual determinó que esta obra se realice mediante un régimen de Contribución por Mejoras Especial que divide el costo entre el Municipio y los frentistas beneficiados.

Obras sanitarias

Por otro lado, la Dirección de Obras Sanitarias de Gualeguaychú ejecutó un total de 565 intervenciones vinculadas al mantenimiento, reparación y control del servicio de agua potable y del sistema cloacal en distintos sectores de la ciudad.

Del total de acciones concretadas, 195 correspondieron a la red de agua potable y 370 al sistema de desagües cloacales. Si se toma el número de intervenciones realizadas por Obras Sanitarias en lo que va del año, en total hubo 4.266 trabajos realizados en la red de agua y el sistema cloacal durante los primeros siete meses de 2026.