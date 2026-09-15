Desde el Municipio dieron a conocer los avances en la reconstrucción y modernización de las plazoletas ubicadas sobre la Avenida Parque Cándido Irazusta, más específicamente en las dos primeras que están a la altura del Mercado del Munilla, donde se removieron las estructuras y ahora se avanza a la colocación de la superficie de hormigón.

Entre las tareas que se llevan adelante, se destaca la colocación del hormigón que servirá de superficie para la nueva estructura que se construye sobre los lugares donde ya se realizó el desmonte y el retiro de los cordones perimetrales, además de la remoción del relleno original de las plazoletas, tarea que dejó al descubierto la vieja base constructiva del sector.

Sin embargo, antes de la colocación del hormigón, se realizó la instalación de un distribuidor central de agua potable, y el mismo se encargará de abastecer no sólo a los bebederos que estarán dispuestos en el paseo sino también el sistema de riego automático que se instalará en las renovadas plazoletas.

“El proyecto completo abarca el mejoramiento de la totalidad de los 850 metros lineales de la Avenida Parque Cándido Irazusta, entre Almirante Brown y España, y la primera etapa del plan contempla la intervención de los primeros 245 metros del corredor, tramo donde se emplazan cuatro plazoletas”, detallaron, y recordaron que “los trabajos salieron a licitación pública y la adjudicación recayó en una empresa privada que se encarga de las tareas de demolición, hormigonado e instalación de la infraestructura de base”.