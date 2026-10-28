Avanza en la reconstrucción completa del acceso este al predio de la Dirección de Obras Sanitarias, donde ya se demolió la carpeta asfáltica existente y comenzó la preparación de una nueva calzada de hormigón armado de 500 metros cuadrados.

El nuevo pavimento rígido reducirá el riesgo de ahuellamiento, la deformación en forma de huellas que producen las ruedas de los vehículos pesados sobre las superficies asfálticas.

El paquete estructural se inició con una base de hormigón H-17 de 10 centímetros de espesor, sobre la cual se construirán losas armadas de 20 centímetros con hormigón H-25.

El sistema constructivo es similar al de una calzada urbana: las armaduras refuerzan las losas, los pasadores transfieren las cargas entre paños contiguos y las juntas absorben los movimientos propios del material.

La obra incrementa la capacidad de soporte ante cargas concentradas, con el objetivo de alargar la vida útil de la calzada y disminuir los costos de conservación.

El ingreso recibe un tránsito intenso de unidades de gran porte, que someten al pavimento a esfuerzos muy superiores a los de una calle convencional.

La decisión de reemplazar el asfalto por una estructura rígida, pensada para mayores cargas, refleja una gestión que prioriza la durabilidad y el uso eficiente de los recursos en las instalaciones desde las que se prestan servicios básicos.