En el marco de las acciones permanentes de prevención sanitaria y tenencia responsable de mascotas, la Dirección de Veterinaria realizó un nuevo despliegue territorial en el barrio del Arroyo Gaitán.

El operativo se desarrolló de manera directa en el territorio mediante visitas domicilio por domicilio, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización a los vecinos de la zona. Las tareas se distribuyeron en cuatro jornadas consecutivas de la semana pasada —martes, miércoles, viernes y sábado— en el horario matutino.

Durante las intervenciones, los profesionales y personal técnico inmunizaron a un total de 191 caninos. Este tipo de abordajes puerta a puerta busca alcanzar la cobertura de aquellos animales que no son trasladados a los puntos fijos de atención o a los centros de salud barriales.