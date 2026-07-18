El mapa económico y logístico de Gualeguaychú se prepara para un giro estratégico. A paso firme y con la mirada puesta en la conectividad del Litoral, Mercado Libre avanza en la construcción de su primer centro de operaciones en la región, una inversión privada emplazada sobre la Ruta Nacional 14 —frente al complejo Termas del Guaychú— que promete activar hasta 120 puestos de trabajo directos en una plaza local fuertemente golpeada por la recesión industrial.

La obra se inscribe en el plan de expansión logística de la empresa en Argentina, cuyo objetivo es fortalecer su capacidad operativa y reducir los tiempos de entrega en el Litoral. La elección de Gualeguaychú responde a su ubicación estratégica sobre uno de los principales corredores viales del Mercosur. La conexión directa con la Ruta Nacional 14 permitirá agilizar el transporte de mercaderías y mejorar la cobertura logística de la empresa, tanto en Entre Ríos como en las provincias vecinas.

En términos técnicos, la planta proyectada responde al modelo de Centro de Distribución de Última Milla o Cross-docking, una tipología edilicia y operativa distinta a los mega-depósitos de Fulfillment (almacenamiento masivo) que la firma posee en el Gran Buenos Aires. El objetivo central de estos nodos regionales no es acopiar stock a largo plazo, sino recibir la mercadería ya clasificada de las rutas troncales, reordenarla en unidades de menor porte y despacharla en tiempo récord. Este esquema busca consolidar envíos rápidos (en menos de 24 o 48 horas) para todo el corredor del río Uruguay, eliminando el histórico desvío logístico que obligaba a que un paquete enviado desde Paraná o Concordia debiera pasar primero por Buenos Aires antes de retornar a la provincia.

Esta ubicación en la Autovía 14 termina de consolidar el perfil de la ciudad como un nodo estratégico para la Mesopotamia. Al conectar de forma directa los centros de consumo de Argentina con Uruguay y el sur de Brasil, y emplazarse fuera del ejido urbano con conectividad inmediata, la compañía no solo optimiza los tiempos de entrada y salida del tránsito pesado, sino que evita las restricciones de circulación urbana, un factor clave para la velocidad que requiere el comercio electrónico moderno.

Desde la Municipalidad de Gualeguaychú indicaron que aguardan que las obras presenten un mayor grado de avance para anunciar oficialmente la llegada de esta inversión privada a la ciudad. Sin embargo, dado que el establecimiento se ubica fuera del ejido urbano, ciertas competencias respecto a la obra corresponden a la Provincia.

Ahora ElDía consultó al secretario de Industria de Entre Ríos, Catriel Tonutti, quien indicó que las conversaciones con miembros de la empresa se iniciaron hace tiempo. “Ellos nos habían comentado la voluntad de instalarse en Gualeguaychú con un centro logístico. Desde el Gobierno provincial hemos puesto a disposición la herramienta del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Lo han tomado, están analizando la requisitoria para ingresar, pero ya es un hecho”, adelantó.

El funcionario expresó: “Para Entre Ríos, que hoy una empresa de la envergadura de Mercado Libre haya decidido instalarse acá y, obviamente, generar muchas fuentes de empleo como está previsto que haga, es importantísimo; en un contexto que no es sencillo, pero en el que entendemos que como Gobierno estamos dando las facilidades y las herramientas suficientes para brindar seguridad jurídica y para ser una provincia competitiva para las inversiones”.

El Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) fue aprobado por la Legislatura de Entre Ríos en noviembre de 2024 mediante la Ley Provincial Nº 11.162. La normativa otorga a las empresas un marco de estabilidad fiscal por 15 años (prorrogables por cinco más), garantizando que no se aumentarán los impuestos existentes ni se crearán nuevos tributos que afecten al proyecto aprobado.

En materia impositiva, el régimen concede una exención del 100% en el Impuesto de Sellos para contratos, obras y operaciones vinculadas a la construcción o ampliación de las instalaciones. Asimismo, exime totalmente del pago de tasas retributivas de servicios para los trámites de puesta en marcha, e incluye reducciones drásticas en los impuestos a los Ingresos Brutos, Inmobiliario Provincial y Automotor afectados a la actividad.

El RINI, además, suma incentivos financieros y operativos mediante el acceso a créditos con tasas de interés bonificadas y el aval del Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer). El esquema se completa con un sistema de reintegros en costos energéticos (electricidad y gas) y un proceso de preinscripción unificado a través de una ventanilla única digital.

Según indicó Tonutti, la inversión de Mercado Libre en Gualeguaychú estaría próxima a adherirse a este régimen. Por su parte, desde los canales de prensa de la empresa prefirieron no brindar información al respecto todavía hasta que la obra esté más avanzada.

Más allá de la lógica tensión con el comercio minorista tradicional, el desembarco del centro logístico promete acelerar la digitalización del ecosistema productivo entrerriano. Actualmente, las Pymes y productores locales que venden a través de la plataforma enfrentan costos de flete asimétricos para hacer llegar sus productos a los centros de distribución centrales. La cercanía de esta base operativa podría abaratar los costos de despacho para el sector agroindustrial, artesanal y comercial de la región, abriendo una ventana de competitividad para que los productos de Entre Ríos ganen terreno en el mapa del consumo nacional.

En tanto, la ciudad se ve afectada por el difícil contexto económico del país que repercute en el comercio y la industria local. Por un lado, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios se ha traducido en una caída del consumo interno que pone en jaque a muchos comerciantes del centro urbano y, en algunos casos, los obliga a cerrar sus locales; un escenario que ven agravado por el notable crecimiento de las compras online, que tienen a empresas como Mercado Libre y las gigantes Temu y Shein como sus actuales protagonistas. Por otro lado, alarmas similares se encienden ante los más de cien recientes despidos en el Parque Industrial, que se suman al panorama nacional de cierre de fábricas y desempleo.

El avance de las obras sitúa a Gualeguaychú en una encrucijada de época: la llegada de la mayor corporación tecnológica de América Latina se presenta como un respirador laboral indispensable, pero también como el síntoma definitivo de una reconversión comercial que ya no tiene vuelta atrás. Entre la urgencia por contener el desempleo y el desafío de las Pymes locales para no quedar fuera del nuevo ecosistema digital, el hormigón que se levanta a la vera de la ruta ya empezó a reconfigurar el pulso económico de la región.