La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura continúa con la construcción del nuevo sistema de desagüe pluvial de hormigón sobre calle Rivadavia, entre Juana Azurduy y Madre Teresa de Calcuta, detrás del Instituto Agrotécnico.

En esta etapa se trabaja intensamente en el armado de los encofrados de madera y la colocación de las armaduras de hierro que darán forma a las paredes del conducto de hormigón armado. Estas tareas representan una continuación en el desarrollo de la estructura, ya que garantizan la resistencia y estabilidad del canal que conducirá los excedentes pluviales hacia los sistemas principales de drenaje.

Las cuadrillas municipales trabajan de manera coordinada sobre el trazado de la cuneta norte de calle Rivadavia, donde se construye un canal de 260 metros de longitud, con un ancho de 0,90 centímetros y una altura de 0,80 centímetros. El personal de obra, apoyado con maquinaria y herramientas propias del Municipio, realiza el ajuste y nivelación de los moldes para preparar el vertido del hormigón, asegurando la correcta alineación y pendiente del conducto.

Tanto el encofrado montado y la armadura de hierro en proceso de fijación son parte de la etapa que antecede al llenado con hormigón H-21, material que combina durabilidad y resistencia estructural frente a las presiones hidráulicas.

El nuevo sistema pluvial permitirá resolver los problemas históricos de acumulación de agua en la zona, mejorando la seguridad vial y la durabilidad de la calzada. Además, una vez finalizada la construcción del canal principal, se ejecutarán cámaras de captación, cordones cuneta y badenes de hormigón para completar el perfil vial y garantizar el escurrimiento superficial durante las lluvias.

El nuevo conducto beneficiará directamente a los vecinos de la zona oeste, quienes contarán con una infraestructura moderna y segura en reemplazo de la zanja a cielo abierto que existía en el lugar. También generará un impacto positivo porque la mejora del drenaje favorecerá la transitabilidad y reducirá los anegamientos en días de lluvia.

“De esta manera, el Gobierno fortalece la infraestructura urbana mediante obras ejecutadas con medios propios y reafirma el compromiso para desarrollar una ciudad planificada, sustentable y preparada para los desafíos del crecimiento urbano”, resaltaron desde la Secretaria de Desarrollo Territorial.