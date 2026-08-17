El Ministerio de Salud de la provincia avanzó en la planificación de estrategias preventivas y de asistencia frente a un eventual escenario de inundaciones. Las autoridades sanitarias definieron y compartieron con los directores de hospitales y referentes de centros de salud una serie de lineamientos destinados a fortalecer la organización territorial, la coordinación con los municipios y la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

En este sentido, se destacó el rol estratégico de los efectores como la presencia territorial del Ministerio de Salud en cada comunidad. Los equipos sanitarios tendrán a su cargo acciones vinculadas a la prevención, promoción y atención de la salud, como rondas sanitarias, vacunación, provisión de medicamentos, seguimiento de personas evacuadas y vigilancia epidemiológica.

Asimismo, se informó sobre la actualización de protocolos de actuación relacionados con evacuaciones, enfermedades vinculadas a inundaciones, manejo de insumos y fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Además, se solicitó la designación de referentes epidemiológicos en cada institución para garantizar una comunicación directa y eficiente ante la evolución del escenario.

Se avanza también en la coordinación de acciones entre los distintos organismos que intervienen ante una emergencia, con participación de los ministerios provinciales, Defensa Civil, la Dirección Provincial de Vialidad y la Prefectura Naval Argentina, a fin de articular recursos y capacidades para fortalecer la respuesta ante una eventual contingencia hídrica.