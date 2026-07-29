El Gobierno de Gualeguaychú encara la recta final en la reconstrucción de la zona de Del Valle y Constitución, con los trabajos de hormigonado y pavimentación de la calzada, un trabajo aplicado a una esquina con alto tránsito vehicular y que estaba deteriorada desde hacía años tanto en su superficie como en la eficiencia de los servicios que corren bajo tierra.

Antes de la pavimentación, las cuadrillas ya habían renovado el sistema hídrico, el cloacal y las conexiones hogareñas de agua, en el marco de un proyecto integral que abarcó tanto los desagües como la calzada dañada.

Todos los trabajos son financianciados con fondos de las arcas municipales, con la participación de personal de la Dirección de Obras Sanitarias y de la Dirección de Obras Públicas.

El proceso constructivo

Los trabajos en esa intersección comenzaron con la demolición de las losas deterioradas. Continuaron con la renovación del sistema de desagüe pluvial y luego se extendieron a la calzada de la avenida para abordar el sistema cloacal, ya que se detectaron tramos de la red en estado crítico, por lo que se incorporó su reemplazo al plan de obra.

Concluidos los trabajos subterráneos en la esquina, los equipos realizan actualmente el hormigonado de limpieza sobre la base de la calzada, con algunos sectores ya en proceso de fraguado. Esta base garantiza la impermeabilidad del terreno donde se reconstruirá la intersección, paso previo al hormigonado H-25 y al posterior asfaltado en caliente en los tramos centrales entre bocacalles, que se completará con hormigón.

En el lugar trabajan cuadrillas municipales con herramientas manuales de terminación, entre ellas reglas vibratorias para el alisado de la superficie, mientras camiones hormigoneros abastecen de manera continua el pastón necesario para cada etapa del colado. Las estructuras metálicas y de madera utilizadas como encofrado delimitan los paños de hormigón armado, reforzados con mallas de hierro que quedan integradas a la nueva calzada.

Con el sistema de desagüe reparado y renovado, con las redes de cloacas y de agua en funcionamiento y con la calzada en su etapa final, las tareas en la esquina de Del Valle y Constitución quedarán concluidas.

Este tipo de obras trasciende el mero recambio de asfalto, porque ordena bajo tierra lo que durante años había quedado postergado, sin mantenimiento, y devuelve funcionalidad a un cruce de tránsito intenso que forma parte de la vida cotidiana del barrio.