Este proyecto, se fundamentará en Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que en su artículo 32, inciso “c”, estipula: “Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas”. Es decir, buscará brindar herramientas para que los hombres que han ejercido violencia puedan reflexionar sobre sus comportamientos y fortalecer sus redes de contención, ya sean familiares y/o institucionales con el fin de dar un abordaje adecuado a la problemática.

A través de espacios de escucha individual y grupal, no sólo se dará cumplimiento a la Ley antes mencionada, sino que también permitirán trabajar con el agresor para evitar o minimizar la reincidencia.

Actualmente, se está avanzando en los protocolos de acción y el articulado con instituciones clave como la Fiscalía de Género, el Juzgado de Familia, el Hospital Centenario, la Policía y el Hogar de Cristo. El objetivo es establecer protocolos de actuación conjuntos y garantizar así una respuesta rápida y efectiva.

El programa se desarrollará en varias etapas. Inicialmente, se tendrá en cuenta la organización del espacio, por lo que requerirá un lugar físico que no sea el mismo que donde se atienden o se alojan las víctimas. Además, el equipo de profesionales intervinientes, no debe ser el mismo que atienda a las mujeres, de manera que no se pierda la objetividad y el sentido del programa.

Luego se realizarán entrevistas de admisión individuales, las cuales serán pautadas y consensuadas en el equipo de Justicia que actúe en el caso. Cabe remarcar, que no se admitirán personas con problemáticas de salud mental y/o de adicciones que no estén siendo tratados por las Instituciones correspondientes.

Seguidamente, se llevarán a cabo espacios de escucha individuales con el Equipo Profesional. Si se logra el reconocimiento de la problemática antes mencionada por parte del agresor, se procederá a la inclusión en los espacios de escucha grupal, con un tiempo mínimo de 3 meses. Dentro de estas grupalidades se abordarán temas como la comunicación efectiva, la resolución de conflictos, la igualdad de género y la empatía. A través de dinámicas grupales y otros recursos didácticos, se buscará generar un espacio de reflexión y aprendizaje.

Por último, el equipo interdisciplinario que intervendrá, al finalizar el espacio grupal elevará un informe, que también lo hará cuando lo solicite algún organismo de Justicia. Dicho equipo, estará compuesto por el psicólogo Nicolás Cuenca, el Operador psico-social, Ezequiel Aguilar, la trabajadora social, Marina Rodríguez y Fabiana Bernhardt, psicóloga social; quienes brindarán acompañamiento personalizado y talleres grupales para abordar las causas profundas de la violencia y fomentar la construcción de nuevas formas de relacionarse.

Este programa es un paso fundamental para abordar de manera integral la problemática de la violencia de género. Al trabajar con los agresores, se busca prevenir la reincidencia y proteger a las víctimas.

El estado de situación en Gualeguaychú

La Fiscalía de Género, a cargo de la fiscal Carolina Acosta, recibió 287 denuncias a lo largo del 2024, las cuales han dado lugar para solicitar al Juez de garantías medidas protectorias hacia las víctimas, que incluyeron Botón Anti Pánico (BAP), exclusiones del hogar y medidas investigativas como allanamientos, requisas y secuestro de efectos.

Por otro lado, el año pasado, el Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables atendió casi 170 demanda espontánea por consultas y oficios judiciales: 128 que responden a violencia de género, 35 que involucraron violencia familiar y seis a mujeres violentas.

La cantidad de mujeres que fueron reportadas como violentas, sin minimizar sus actos, deja en evidencia que la violencia es ejercida mayoritariamente por hombres, por lo que es imprescindible un abordaje que los incluya para poder bajar el número de denuncias e intervenciones que se sostienen año a año.