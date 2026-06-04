El Presupuesto Participativo (PP) involucra de manera activa a la ciudadanía y permite a los vecinos proponer, debatir y decidir las obras y proyectos prioritarios para sus propios barrios.

Luego de las primeras asambleas en las zonas 1, 2 y 3 —las cuales registraron una destacada asistencia y un gran entusiasmo por parte de la comunidad—, este jueves el cronograma oficial avanzará con el encuentro correspondiente a la Zona 4.

La reunión se llevará a cabo a partir de las 20 horas en la Escuela n.º 117 “María Elena Walsh”, ubicada en Julio Irazusta y Ángel Nicolás Jordán. Durante el encuentro, se brindará información detallada sobre el funcionamiento del programa, las etapas del proceso, los plazos vigentes y los requisitos esenciales para la presentación de los proyectos.

Estas instancias zonales son fundamentales para que los habitantes de cada sector puedan interiorizarse sobre los criterios de viabilidad técnica, presupuestaria y legal que deben cumplir las propuestas.

Una vez realizada la asamblea de cada zona, los vecinos disponen de un plazo de 15 días para elaborar y presentar formalmente sus iniciativas.

Durante este período, el Área de Participación Ciudadana, ofrece acompañamiento y asesoramiento personalizado a quienes deseen impulsar proyectos comunitarios.

Por otra parte, el Área de Participación Ciudadana recuerda que atiende al público en su nueva sede de calle España 423. En este espacio, los ciudadanos pueden acercarse de manera presencial para formular consultas, despejar dudas técnicas y recibir orientación sobre el Presupuesto Participativo.

Próximas reuniones

Para garantizar que todos los sectores de la ciudad formen parte de esta convocatoria, los encuentros informativos continuarán desarrollándose bajo el siguiente esquema, siempre a las 20:00 horas:

- Viernes 5 de junio – Zona 5: en "Segunda Mamá" (Arigós de Elía s/n).

- Lunes 8 de junio – Zona 6: en el CIC "Néstor Kirchner" (Perigán 2300).

- Martes 9 de junio – Zona 7: en el SUM Pitter (Chacabuco y 3 de Caballería).

- Miércoles 10 de junio – Zona 8: en la Escuela n.º 8 “Rosendo Fraga” (Urquiza al oeste).

- Jueves 11 de junio – Zona 9: en la Escuela n.º 107 “San Francisco” (Asisclo Méndez 710).