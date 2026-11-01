La obra, considerada una prioridad de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y realizada por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), demanda una inversión superior a los 46.000 millones de pesos. La obra pública responde a una histórica demanda de la comunidad rural y apunta a poner en valor la red vial productiva que vincula a los departamentos Villaguay y Federal, beneficiando de forma directa el transporte de la producción agropecuaria, el acceso a los establecimientos educativos y el traslado de las familias de la zona.

El proyecto integral contempla obras básicas, ensanche de estructuras de puentes existentes y la pavimentación de una primera etapa de 27 kilómetros de extensión. Durante la última semana, los equipos técnicos del área de inspección de obra supervisaron la ejecución de la subbase y base calcárea con incorporación de cal y cemento, la aplicación del riego de imprimación sobre la calzada, la construcción de alcantarillas laterales y el perfilado de terraplenes con compactación especial para banquinas.

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Respecto al impacto de los trabajos en la zona de influencia, el presidente de la comuna de Lucas Norte, Carlos José Estrumia, valoró el ritmo de la obra y destacó la articulación permanente con el ente vial para el mantenimiento de la red caminera secundaria. "Estamos muy conformes con el avance de los trabajos que se ejecutan en la ruta 20, fundamentalmente para beneficio del cuerpo docente de las escuelas de esta zona y los vecinos. Es muy gratificante ver que se trabaja a conciencia teniendo en cuenta que esta ruta es de vital importancia para unir a los dos departamentos", sostuvo la autoridad comunal.