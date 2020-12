Avanza la obra de desagües pluviales en calle Los Troperos

Además, según informó el gobierno, se han realizado trabajos similares en el canal de Juan B. Justo, que tiene 8 cuadras; Pedro Jurado, Asisclo Méndez y otras intervenciones en diferentes barrios.

“Estas son obras que no se ven, es una tubería de hormigón armado in situ, de 2 x 1,20 x 90 metros que queda bajo la vereda, Los Troperos era un zanjón con terrenos que no tenían acceso”, indico el secretario de Obras y Servicios Públicos Carlos García.

“El objetivo es mejorar, conseguir una zona apta ambientalmente sin problemas de anegamiento ni inundación con una mejor calidad de vida para los vecinos y un progreso de las propiedades, que ha sido prioridad desde el inicio de nuestra gestión”, finalizó García.