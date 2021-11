Avanza la obra de desagües pluviales y pavimento en calle Los Troperos

Este proyecto tiene por finalidad el saneamiento de un área que comprende el Polo Educativo, donde funcionarán instituciones de nivel terciario y universitario. Contempla la construcción de un conducto de hormigón armado in situ, en toda la extensión de calle Los Troperos entre la calle Güemes y calle Las Tropas, acompañado por la obra de pavimentación de esta misma arteria, con una longitud aproximada de 315 metros.

“La importancia surge como consecuencia de la necesidad de sanear una zanja a cielo abierto existente en esta calle. La mencionada zanja sirve para evacuar los excedentes pluviales de una amplia zona, cuya superficie es del orden de las 60 hectáreas”, explicó el Secretario de Obras y Servicios Públicos Carlos García.

Además, destacó que este tipo de obras de infraestructura ya ha sido realizado en el canal de Juan B. Justo; en Pedro Jurado, en Asisclo Méndez entre otras. “Estas son obras que no se ven, es una tubería de hormigón armado in situ, de 2 x 1,20 x 90 metros que queda bajo la vereda, Los Troperos era un zanjón con terrenos que no tenían acceso”, indicó.

“El objetivo es mejorar, conseguir una zona apta ambientalmente sin problemas de anegamiento ni inundación con una mejor calidad de vida de toda la comunidad, llevando obras que transforman cada barriada, una prioridad para todo el equipo desde el inicio de nuestra gestión”, finalizó el funcionario.