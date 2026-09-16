Este martes, 15 de septiembre, en el Museo del Carnaval, se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo en el marco de la organización de los Corsos Populares Matecito 2027. La primera, a las 20 h, reunió a representantes de clubes, y la segunda, a las 21 h, a comisiones vecinales, todos ellos participantes de la edición anterior, en ambos casos junto al equipo de coordinación.



En este sentido, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, destacó el valor de la organización comunitaria y el compromiso de las instituciones locales, remarcando que los corsos son el resultado del esfuerzo conjunto y del trabajo sostenido durante todo el año. Asimismo, señaló el acompañamiento del Estado municipal, tanto desde lo económico como desde lo organizativo, y la decisión de seguir fortaleciendo el evento, incorporando mejoras y garantizando condiciones de calidad para el público y los participantes.

Durante los encuentros se confirmó la incorporación de una noche más de desfile, decisión vinculada al crecimiento de la convocatoria y a la gran cantidad de agrupaciones e invitados inscriptos.

Asimismo, se realizó un balance general de la edición 2026, instancia en la que tanto clubes como comisiones vecinales compartieron experiencias y plantearon aspectos a optimizar para la próxima edición. En este marco, se recogieron aportes orientados a mejorar la organización general, fortalecer la infraestructura y optimizar las condiciones de trabajo y atención al público. Además se destacó la anticipada convocatoria al encuentro con fines de mejorar las condiciones con previsibilidad y organización.

También se abordaron cuestiones vinculadas a la logística y al funcionamiento del evento, incluyendo la reorganización de espacios, mejoras en servicios y la incorporación de herramientas que permitan agilizar la dinámica general, en línea con una propuesta que continúa creciendo año a año.

En relación a la próxima edición, se informó que el inicio de los corsos está previsto para el viernes 15 de enero y que el circuito se mantendrá sin modificaciones.

Por otra parte, se anunció la apertura de inscripciones para la participación de clubes y comisiones, cuyas fechas serán comunicadas oficialmente por la organización.

Participaron de las reuniones el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; los concejales Juan Pablo Castillo y Raymundo Legaria; y el responsable del área de Participación Ciudadana, Matías Visconti, junto a integrantes del equipo de trabajo.