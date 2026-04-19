Durante esta semana, las tareas se concentraron en el denominado Parque Chico, en inmediaciones de Playa Papaya, la plaza del sector y la cancha de fútbol, áreas que registran una circulación permanente de vecinos y visitantes.

Los trabajos se realizan mediante el sistema de trepado controlado, que permite el acceso a las bifurcaciones sin el uso de maquinaria pesada. A través de cuerdas, arneses y sistemas de sujeción, los operarios ejecutan cortes dirigidos sobre ramas secas, con el fin de evitar daños en el entorno y asegurar la caída controlada del material.

En paralelo, personal de la Dirección de Espacios Verdes organiza la recolección de restos vegetales y el acondicionamiento de los sectores intervenidos, lo que permite mantener el predio en condiciones durante el desarrollo de las tareas.

El criterio técnico contempla tanto ejemplares completamente secos como aquellos con ramas que presentan inclinaciones superiores a los 45 grados, una condición que eleva el riesgo ante eventos meteorológicos adversos. En esos casos, se interviene sobre los sectores comprometidos, especialmente en zonas cercanas a juegos infantiles, estacionamientos, senderos y calles internas.

En los árboles sin vitalidad se realizan cortes planificados que reducen su altura a entre cuatro y cinco metros. Esta medida elimina riesgos de caída o desprendimientos de gran porte y habilita una instancia posterior de valorización del material mediante trabajos de tallado en articulación con el área de Cultura.

El operativo se apoya en un relevamiento previo del estado fitosanitario y la ubicación de cada ejemplar, lo que permitió establecer prioridades y ordenar las intervenciones en el territorio.

Se remarcó que la permanencia de árboles secos sin tratamiento implica un riesgo concreto para personas y bienes, especialmente ante tormentas o vientos intensos, por lo que este tipo de acciones forma parte de una política de prevención y cuidado del espacio público.

La gestión del arbolado urbano requiere diagnóstico técnico, planificación y continuidad, con intervenciones orientadas a preservar la seguridad y el uso de los espacios públicos de la ciudad.