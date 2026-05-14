La obra en la intersección de Del Valle y Constitución contempla la renovación completa de la infraestructura subterránea, con el recambio del sistema pluvial y la red cloacal. El objetivo es dar respuesta a un problema estructural que se arrastra desde hace décadas.

Tras la remoción del pavimento, se constató que los conductos existentes se encuentran colapsados, lo que obligó a ampliar el alcance de la intervención. En ese sector, los inconvenientes de acumulación de agua se repiten luego de cada lluvia, debido a la falta de funcionamiento del sistema de drenaje.

El proyecto prevé la instalación de un conducto de un metro de diámetro para aumentar la capacidad de escurrimiento, en especial ante precipitaciones intensas. También se colocarán dos cámaras de captación que permitirán conducir el agua hacia las bocas de tormenta conectadas al conducto ubicado bajo 3 de Caballería.

A su vez, sobre esa misma arteria se construirá una cloaca paralela, con el fin de liberar la traza donde se emplazará el nuevo colector pluvial.

En la esquina de Del Valle y Constitución se instalarán cámaras y rejas de captación de 75 por 75 centímetros, que completarán el sistema de desagüe.

Por otra parte, se detectó que gran parte de la red cloacal actual, compuesta por caños de cemento sintético con más de 80 años de antigüedad, se encuentra fuera de servicio. Por ese motivo, se realizará su reemplazo por tuberías de PVC en ambos laterales de Del Valle, entre Aguado y Constitución.

Debido a las tareas, el tránsito permanece interrumpido en Del Valle entre Aguado y Lavalle, y en Constitución entre 3 de Caballería y Concordia, hasta la finalización de la obra.