El Gobierno local avanza en la reconstrucción integral del piso de la sala principal del Teatro Gualeguaychú con una nueva etapa que esta semana puso el foco en la instalación de los respiraderos y la infraestructura de cables que correrá por debajo del entrepiso.

La colocación de las rejillas de ventilación y los caños conductores del futuro sistema eléctrico y de sonido directamente en los muros perimetrales de la platea es un trabajo previo a la reconstrucción del piso, debido a que los ductos quedarán sellados bajo la estructura definitiva.

En paralelo, continúa el tratamiento preservador de los 37 tirantes de madera de 12 metros de largo traídos desde un aserradero de Ubajay, que serán la columna vertebral del nuevo piso.

Cada pieza recibe una aplicación de insecticida para madera que bloquea el ingreso de plagas y actúa sobre organismos ya presentes en el ambiente. Los tirantes serán colocados una vez que concluya la etapa de respiraderos y cableado.

La obra, adjudicada en mano de obra a Ojeda Restauraciones —empresa local con 27 años de trayectoria—, contempla también la posterior instalación de más de 80 tableros fenólicos que conformarán la superficie del piso, un pulido integral y la colocación final de alfombras y butacas como antesala a la reapertura del Teatro.

Por el momento, aun no hay una fecha tentariba para que el mítico escenario de la cultura local pueda reabrir sus puertas, por lo cual permanecerá cerrado durante varias semanas más.