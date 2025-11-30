Esta semana, personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura comenzó a trabajar en el asfaltado de un consorcio vecinal, el cual está ubicado en calle Río Uruguay entre Urquiza y Desiderio Moia.

Las labores que se realizan en este nuevo sector se desarrollan sobre 412 metros lineales de calle que tiene 5,4 metros de ancho. Esto significa que al final de los trabajos habrá sido asfaltada una superficie de 2.225 m2 con alrededor de 300 toneladas de mezcla.

Durante el viernes, las cuadrillas municipales realizaron el trabajo conocido como suelo cemento, una labor esencial dentro del proceso de pavimentación, ya que constituye la base estructural sobre la que luego se colocará el asfalto.

Este procedimiento consiste en preparar una mezcla homogénea de la tierra del lugar con una proporción específica de cemento y agua. Una vez conformada, la mezcla se compacta cuidadosamente hasta lograr una capa sólida y estable, capaz de soportar el peso del tránsito y distribuir las cargas hacia el terreno natural. De esta manera, el suelo cemento se convierte en una capa intermedia entre el suelo original y la carpeta asfáltica final.

El proceso comienza con la preparación del terreno, donde se nivelan las cotas, se corrigen las imperfecciones y se compacta la superficie. Luego se incorpora el cemento —en una proporción que suele variar entre el seis y el diez por ciento, según el tipo de suelo— y se mezcla con el material existente, ya sea en seco o con el agregado de agua. Con la ayuda de motoniveladoras y estabilizadoras se logra una mezcla uniforme que, tras la compactación con rodillos, se transforma en una base firme y homogénea.

La correcta ejecución del suelo cemento es lo que garantiza que la obra tenga una vida útil prolongada y soporte de manera adecuada el tránsito vehicular, asegurando la calidad y durabilidad del futuro pavimento.

A partir del lunes, si es que las condiciones climáticas lo permiten, se comenzará con el trabajo de imprimación asfáltica, el cual consiste en la puesta de una capa de preparación que se aplica antes de colocar el asfalto. Su función principal es mejorar la adherencia entre la superficie base y la siguiente capa, además de sellar poros y grietas y actuar como barrera contra la humedad y el vapor.

Finalmente, cuando ese proceso esté terminado, comenzará la etapa de asfaltado con mezcla en caliente. Una vez finalizados los trabajos, este será el consorcio más extenso asfaltado desde la puesta en marcha de la Planta de Asfalto municipal en el Parque Industrial, inaugurada a mediados de octubre.