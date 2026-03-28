La Subsecretaría de Ambiente de Gualeguaychú avanza en la implementación de políticas públicas orientadas a la erradicación de la tracción a sangre. En ese marco, la subsecretaria Ivana Zecca detalló las acciones que se están llevando adelante para solucionar la problemática, entre ellas la creación del Registro Único Municipal de Equinos.

Respecto a la aplicación de la Ordenanza Nº 12.837/2023, que establece la creación del “Programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal”, Zecca señaló que se encuentran trabajando en la evaluación de las “posibilidades concretas de implementación plena” de la ordenanza vigente, así como en la elaboración de una reglamentación que permita una aplicación “más efectiva y viable en el territorio”.

La subsecretaria subrayó que este proceso “no solo pone el foco en el bienestar animal, sino que también incorpora una mirada social indispensable para lograr un cambio real y sostenido en el tiempo”. En esa línea, consideró fundamental abordar la situación de las personas que dependen de esta actividad, generando alternativas que eviten la reincidencia.

“Se busca impulsar políticas públicas que brinden herramientas para nuevas salidas laborales, promoviendo la inclusión y el acompañamiento”, expresó, y agregó que para ello “resulta clave la intervención articulada de distintas áreas municipales, con el objetivo de garantizar una implementación integral y eficaz”.

“El acompañamiento a las personas que hoy dependen de esta actividad es clave para evitar que los animales vuelvan a ser utilizados en condiciones inadecuadas”, enfatizó.

En relación al destino de los equinos que dejen de ser utilizados para la tracción a sangre, Zecca aclaró que la política en desarrollo “no se limita únicamente a retirarlos de la actividad, sino que contempla su destino y bienestar a largo plazo”.

En ese marco, explicó que los animales serán incorporados al Registro Único Municipal de Equinos, lo que permitirá su identificación mediante chipeo y un seguimiento más riguroso. Asimismo, indicó que los propietarios continuarán siendo responsables de garantizar condiciones adecuadas de cuidado, sanidad y alojamiento.

Zecca aprovechó a brindar más detalles sobre el Registro Municipal de Equinos y detalló que su objetivo es “identificar, censar y controlar la población equina dentro del ejido urbano”. En ese sentido, destacó que el chipeo de los animales “constituye una herramienta fundamental”, ya que permite su identificación individual mediante la implantación de un microchip.

Zecca remarcó que este procedimiento “facilita la trazabilidad, el control sanitario y la determinación de la titularidad”, al tiempo que promueve una tenencia responsable. Además, sostuvo que el registro y chipeo “contribuyen a prevenir situaciones de abandono, extravío, robo o circulación indebida en la vía pública”, fortaleciendo tanto la seguridad urbana como el bienestar animal.

En cuanto a la implementación, indicó que el Municipio avanza de manera progresiva y que, en una primera etapa, el chipeo se está realizando sobre los equinos secuestrados en operativos de control. “La implementación del chipeo no solo responde a una obligación normativa, sino que también representa una política pública orientada al ordenamiento, control y protección de los equinos en el ámbito municipal”, afirmó.

Por último, volvió a referirse a la tracción a sangre, y señaló que, en los casos que corresponda, se evaluarán alternativas como la relocalización, la adopción responsable o la permanencia bajo supervisión, priorizando el bienestar animal.

Qué dice la normativa de tracción a sangre

La Ordenanza Nº 12.837 fue aprobada en 2023 de forma unánime por el Concejo Deliberante, que consideró que era una problemática que necesitaba respuesta. Sin embargo, a pesar de que el texto planteaba un plazo de 12 meses para su plena implementación, todavía no se ha logrado.

La normativa establece la creación del “Programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal” en Gualeguaychú, con el objetivo de eliminar progresivamente el uso de caballos para tirar carros en el ejido urbano y promover alternativas laborales para los trabajadores que dependen de esta actividad.

Además, dispone que el Municipio implemente mecanismos de reconversión laboral, incluyendo capacitación, acompañamiento y acceso a herramientas como motocarros o vehículos alternativos, articulando con instituciones educativas, organismos y empresas. También prevé el relevamiento de los trabajadores alcanzados por el programa y el análisis de propuestas individuales o colectivas para sustituir la actividad económica.

En paralelo, la ordenanza regula el destino de los equinos, estableciendo que podrán ser entregados voluntariamente o secuestrados en caso de incumplimiento, garantizando su protección, cuidado y eventual adopción. Asimismo, contempla un régimen sancionatorio para quienes continúen utilizando vehículos de tracción a sangre una vez vencidos los plazos establecidos.