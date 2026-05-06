La Municipalidad de Gualeguaychú avanza esta semana en las obras de infraestructura hidráulica de la Calle 136, la cual consta de una construcción de alcantarillas de hormigón que componen el sistema de captación y conducción de excedentes hídricos de la zona norte.

Según reportaron desde el Municipio, hace poco tiempo se completó la estructura que cruza sobre la Calle 136, cuya estructura ya está completa, por lo que el frente de trabajo ahora se concentra ahora en el relleno y la reconformación del terraplén.

Actualmente, las cámaras de las alcantarillas de doble boca con losas y paredes están terminadas, ya se les quitó el encofrado, y la calzada que cruza por encima ya quedó habilitada de manera total al tráfico vehicular.

“Ahora, mediante el una de una excavadora de gran porte se trabaja en los contornos de los desagües que encausarán las aguas provenientes de las zonas aledañas a la alcantarilla que pasa por debajo de la 136. En este sentido, el excedente de tierra que se quitó para hacer los desagües es utilizado para nivelar el badén ubicado a la altura de Padre Schachtel para que el agua no se desvíe más por sobre la calzada”, detallaron desde la prensa municipal.

Y adelantaron: “Una vez cubierta y compactada, toda la infraestructura subterránea ya quedó invisible en su gran mayoría para quien transite por Calle 136, una obra que será determinante para que el barrio San Isidro y los sectores adyacentes dejen de acumular agua ante cada evento de lluvia intensa”.

El sistema interceptará el escurrimiento superficial proveniente del sur, lo conducirá de forma controlada y lo derivará hacia el arroyo Gualeyán, receptor natural del circuito hidráulico.

“Esta infraestructura es, además, necesaria para construir la unión circulatoria vial hacia la avenida Alsina, algo que es parte de un eje estratégico que ordenará la circulación del transporte pesado y fortalecerá la conectividad entre Avenida Parque, la Ruta Nacional136 y el Acceso Norte”, destacaron.