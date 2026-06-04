La Municipalidad de Gualeguaychú llevó adelante una reunión de articulación con representantes de Asociación Promover Conin, con el objetivo de fortalecer el trabajo en red entre la institución y distintas áreas municipales para mejorar el acompañamiento a niños y familias de la comunidad.

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El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano. Por parte de Conin participó su nueva coordinadora, Vanina Scavuzzo, quien presentó las líneas de trabajo que la institución desarrolla en la ciudad y dialogó con los equipos del Municipio sobre posibles acciones conjuntas.

Según informaron fuentes oficiales, durante la reunión se abordó la importancia de sostener redes interinstitucionales que permitan brindar respuestas integrales a las distintas situaciones que atraviesan las familias, a partir de la articulación de recursos y programas existentes en el ámbito municipal.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la incorporación de Conin como institución destinataria de los abordajes impulsados por el Plan de Abordaje y Asistencia en Adicciones (PPAA), con el propósito de ampliar las herramientas de acompañamiento y prevención disponibles para las familias que participan de la organización.

Asimismo, se avanzó en el vínculo entre Conin y el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Cuchilla, con el fin de promover un trabajo coordinado entre los equipos de salud y la institución en acciones de prevención, seguimiento y promoción de la salud en territorio.

Otro de los temas tratados estuvo relacionado con gestiones y programas provinciales que podrían beneficiar a la institución, evaluando alternativas para acompañar su crecimiento y mejorar su capacidad de intervención comunitaria.

Participaron también del encuentro el subsecretario de Salud, Pablo Alfaro; Sergio Sack, Elina Schauman y Hernán Melo, integrantes de la Subsecretaría de Salud; Marcos Henchoz, asesor de la Dirección de Desarrollo Social; Bertha Baldi, asesora de la Dirección de Educación; Virginia Castillo, en representación del Área de Protección de la Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF); e Ivana Peruzzo, por parte del Área de Accesibilidad e Inclusión.