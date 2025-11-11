La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura lleva adelante las tareas previas al asfaltado de más de 400 metros de la calle Gervasio Méndez, desde su intersección con Mac Dougall. Este martes se realizó la imprimación asfáltica en el primero de los cuatro tramos en los cuales se dividió este tramo, el más extenso a nivel longitudinal desde que se reabrió la Planta de Asfalto en el Parque Industrial.

La Imprimación asfáltica es una capa de asfalto líquido o emulsión asfáltica que se aplica sobre una superficie para sellar poros y grietas, mejorar la adherencia y preparar la base para una capa posterior de asfalto, la cual se aplicará durante la mañana del miércoles si es que no llueve.

En paralelo, se comenzó a trabajar en el segundo tramo del consorcio, donde las cuadrillas municipales realizaron el trabajo conocido como suelo cemento, una labor esencial dentro del proceso de pavimentación, ya que constituye la base estructural sobre la que luego se colocará el asfalto.

Puede interesarte

Este procedimiento consiste en preparar una mezcla homogénea de la tierra del lugar con una proporción específica de cemento y agua. Una vez conformada, la mezcla se compacta cuidadosamente hasta lograr una capa sólida y estable, capaz de soportar el peso del tránsito y distribuir las cargas hacia el terreno natural. De esta manera, el suelo cemento se convierte en una capa intermedia entre el suelo original y la carpeta asfáltica final.

El proceso comienza con la preparación del terreno, donde se nivelan las cotas, se corrigen las imperfecciones y se compacta la superficie. Luego se incorpora el cemento —en una proporción que suele variar entre el seis y el diez por ciento, según el tipo de suelo— y se mezcla con el material existente, ya sea en seco o con el agregado de agua. Con la ayuda de motoniveladoras y estabilizadoras se logra una mezcla uniforme que, tras la compactación con rodillos, se transforma en una base firme y homogénea.

La correcta ejecución del suelo cemento es lo que garantiza que la obra tenga una vida útil prolongada y soporte de manera adecuada el tránsito vehicular, asegurando la calidad y durabilidad del futuro pavimento.