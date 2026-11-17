Luego de la finalización de las tareas de bacheo profundo en la mano este-oeste de calle Maestra Piccini, entre España y Aguado, los trabajos de reparación integral de la traza vial se trasladaron al lateral sur del Parque de la Estación, donde avanzan las cuadrillas.

Dentro de los avances más recientes, desde la Municipalidad destacaron la finalización, este martes, del reasfaltado de la mano oeste-este de calle Estrada, entre Ayacucho y Rocamora. “Asimismo, se avanzó con los trabajos de estabilización de la base con suelo-cemento en la curva suroeste del predio, entre Rocamora y avenida Parque Sarmiento”, indicaron.

En este último sector, durante la jornada del miércoles se realizará el riego de imprimación asfáltica, mientras que el jueves se procederá a la pavimentación propiamente dicha.

En forma simultánea, comenzarán las tareas de fresado en la curva noroeste del Parque de la Estación, correspondiente a la mano este-oeste de calle Maestra Piccini, entre Rocamora y avenida Parque Sarmiento.

El fresado es un proceso mecánico mediante el cual se retiran de manera controlada una o varias capas superficiales de un pavimento asfáltico deteriorado. Para llevar adelante estas tareas, el tramo permanecerá cerrado al tránsito vehicular a partir del miércoles y hasta la finalización de los trabajos.

También se intervendrá el sector donde las dos curvas de calle Aguado confluyen con avenida Parque Sarmiento, en el extremo del predio orientado hacia el Hipódromo. En este caso, las restricciones al tránsito regirán únicamente durante la ejecución de las tareas y la circulación se rehabilitará al término de cada jornada laboral.

En cuanto a la traza vial de calle Estrada, se estima que la totalidad del sector quedará habilitada al tránsito vehicular el viernes por la tarde, siempre que las condiciones meteorológicas permitan cumplir con el cronograma previsto.